Cs aprieta al Gobierno con el inglés: pide programas gratis en verano para Primaria y ESO

En pleno debate sobre la necesidad o no de que el Gobierno pacte unos porcentajes con las comunidades autónomas donde existen lenguas cooficiales para garantizar el uso del castellano en las escuelas, Ciudadanos ha decidido 'apretar' al Ejecutivo de Mariano Rajoy con otra de las asignaturas pendientes de los españoles: el inglés. La formación liderada por Albert Rivera ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para crear un programa educativo dirigido a los alumnos de Primaria y primero de ESO que sirva para fomentar y desarrollar la lengua inglesa durante el período no lectivo de verano.

Estos cursos deben ofrecer a las familias "una alternativa accesible al alumnado, sin coste, que permita la conciliación familiar y laboral en julio"

La medida, que se abordaría en la Comisión de Educación y Deporte, pretende desarrollar un programa de cooperación territorial que financie, en conjunto con las CC.AA., programas de desarrollo del inglés para los alumnos de Primaria y Primer Curso de ESO durante el mes de julio que sirva para mejorar su fluidez en inglés y su comprensión y expresión tanto oral como escrita.

Para Cs estos cursos deben ofrecer a las familias "una alternativa accesible a todos los alumnos y alumnas, sin coste, que permita la conciliación familiar y laboral en el período estival durante el mes de julio". Además, los programas podrían ser de desarrollo lingüístico y competencial del inglés o de refuerzo educativo en inglés para todo el público.

Posible renovación

Los programas por los que aboga la formación naranja estarán dirigidos a todo el público, sin restricciones de nivel ni en inglés ni en otras asignaturas y ser programas gratuitos o con una cuota simbólica que no restrinja su accesibilidad. "El mantenimiento o la posible renovación en años posteriores de la financiación estará sujeta a la mejora del desempeño en inglés y/o la mejora en el rendimiento general de los alumnos, la cual será evaluada por el MECD en cooperación con las CCAA", explican.

La PNL de Ciudadanos surge como respuesta al bajo nivel de inglés de los alumnos españoles. Según el Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL), de 2012, el nivel de inglés de los alumnos españoles era muy pobre. El 63 % del alumnado español no comprende el inglés oral al finalizar la EnseñanzaSecundaria Obligatoria; en expresión escrita, el 14% no sabe usar un lenguaje muy sencillo (PreA1); el 31% puede usarlo, pero siempre con ayuda (A1); el 26% escribe utilizando un lenguaje sencillo para manejarse sobre temas cotidianos (A2); el 20 % ya lo hace sobre asuntos que para él tienen un interés o le resultan familiares (B1) y sólo el 9% escribe de forma clara (B2).

Nivel en España

Estos datos serían solo algunos de los motivos por los que Cs lanza esta PNL, además de que España se encuentra en el número 72 de 195 países donde el inglés no es lengua oficial, "incluyendo muchos subdesarrollados", en la escala de conocimiento de inglés de Melitz and Toubal (2014). "Business English Index (BEI), el órgano que evalúa el nivel de inglés que se habla entre los no nativos, España no llega al aprobado con un 4,43 sobre 10", explican.

Y añaden que la Associació Catalana de Filòlegs i Traductors Docents, una entidad formada por profesores titulados en inglés, denuncia que se permita dar clases de esta lengua a personas "sin la preparación adecuada"; y que tienen "un nivel apenas por encima de un B1, que es el nivel que se les exige a los alumnos al acabar secundaria". No es la primera vez que Cs 'aprieta' al Gobierno con el inglés, en medio del debate por introducir o no una casilla para que los padres elegir el castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas, Rivera dio un paso más: "y también para el inglés".