Críticas a Borrell por su espantada durante una entrevista a un medio extranjero

El ministro de Asuntos Exteriores ha perdido los papeles durante una entrevista a la televisión alemana Deutsche Welle. El periodista, utilizando los argumentos pregonados durante los últimos años por los independentistas y blanqueando a los políticos presos en prisión preventiva, ha sacado de sus casillas a Josep Borrell, que ha pedido parar la entrevista por las preguntas "sesgadas".

Desde hace años ningún Gobierno de España ha entrado en la batalla del discurso contra los independentistas catalanes. No se han rebatido las ideas, más allá de las hipótesis económicas ante una eventual ruptura de la Comunidad Autónoma del resto de España. Esta ha sido una de las grandes victorias de los separatistas, cuyo discurso ha ido calando hasta alcanzar el techo de los dos millones de votantes.

El periodista no miente, pero blanquea a los políticos del "procés"

Borrell ha acusado al entrevistador de estar "mintiendo continuadamente" sobre la crisis política en Cataluña. El entrevistador de la cadena alemana, tal y como se muestra en el vídeo, no dice mentira alguna, pero sí blanquea a Carme Forcadell, a la que define como una "abuela de 63 años" y que está en prisión pese "a no ser condenada".

Borrell, en vez de rebatir con argumentos jurídicos, que los hay, ha protagonizado la espantada. Podría haber respondido que están en prisión preventiva porque así lo ha ordenado un juez, y que en España existe la separación de poderes. También podría haber dicho que la abuela Forcadell se le piden 17 años de cárcel al ser considera promotora de la rebelión en Cataluña, y que está en prisión ante el riesgo de fuga.

"Por tercera vez le digo que en España el Poder Judicial es independiente, déjenles hacer su trabajo", ha afirmado Borrell, ante la insistencia del periodista al hacer suyo el relato independentista, como que el juicio no será justo. "Yo podría mencionarle personas que dicen lo contrario", ha respondido Borrell.

El 70% de los españoles, a favor de la reforma de la Constitución

El periodista Tim Sebastian ha insistido en su entrevista con la reforma de la Constitución, alegando que el 70% de los españoles se ha mostrado a favor de la reforma. No obstante, la pregunta se centra primero en por qué no se reforma la Carta Magna para permitir "la independencia de las regiones españolas".

Según los datos del CIS, efectivamente un 69% de los españoles sí está a favor de la reforma de la Constitución, pero no pregunta sobre el encaje de Cataluña en la Carta Magna, sino que realiza una cuestión genérica. Es ahí cuando Borrell se enciende y comienza a perder los papeles. Una reforma "¿sobre qué?", tras insistir en la pregunta, el periodista admite que se trata de una reforma genérica.

El periodista juega con el discurso de los separatistas

Es en ese momento cuando acusa Sebastian de "estar mintiendo continuamente". "No quiero seguir haciendo esto", le reprocha al programa alemán. Tras levantarse, volvió de nuevo tras recibir asesoramiento de su equipo para continuar otro cuarto de hora, según ha asegurado la televisión alemana.

Antes de concluir, Borrell pide que la próxima vez sean preguntas "menos sesgadas", pero el periodista, lejos de apaciguar el caldeado ambiente, le espeta: "No estoy aquí para hacerle las preguntas que usted quiere".

Críticas

Tras este desencuentro, los independentistas, con Gabriel Rufián, candidato de ERC al Congreso de los Diputados, se ha reafirmado en sus anteriores críticas contra Borrell. "Ya lo dijimos. Borrell no es un Ministro. Es un hooligan de la plataforma de ultraderecha Sociedad Civil Catalana", ha tuiteado Rufián.

Al margen del numerito, a la pregunta de por qué no se plantea el derecho de autodeterminación, Borrell contesta que "porque no han venido en el Congreso con una propuesta tal y como hicieron los vascos". "Me parece de un cinismo despampanante teniendo en cuenta la respuesta que el Congreso dio a los vascos", ha destacado otro usuario al que ha retuiteado Rufián.

"Borrell regaña al periodista por decir que Forcadell no ha sido condenada, le llama mentiroso por citar el CIS y abandona la entrevista", ha asegurado otro tuitero que apunta que son los dos minutos más surrealistas del encuentro.

El diputado de ERC, Salvador Duch, se posiciona en la misma línea que Rufián. "Borrell, el hooligan de SCC y mentiroso que tiene el PSOE como ministro de Exteriores, por cierto, toda una declaración de principios, abandona alterado una entrevista sobre Catalunya en una televisión alemana. Las preguntas no le gustaban", resume.

El truco usado por el periodista para incendiar la entrevista

El politólogo Lluís Orriols ve "inexplicable que un político tan experimentado pierda los papeles aún teniendo razón en el fondo". "La demanda de una reforma constitucional es transversal, no depende de las preferencias territoriales. Es mayoritario desde el unionismo hasta el independentismo, pasando por los partidarios del statu quo", prosigue, para matizar: "El periodista juega a la confusión ofreciendo un dato de demanda de reforma constitucional como si esta estuviera relacionada con una reforma del modelo territorial. Un truco del que un ministro mínimamente experimentado debería salir airoso sin despeinarse".

"Aclaro (porque el debate en Twitter siempre se va de tono): no critico al periodista. A priori no me disgusta, juega con un dato de forma ambigua para sondear respuestas. Tampoco miente", ha indicado. El periodista de la Sexta, Frank Blanco, ha deseado los buenos días a todos sus seguidores, menos a Borrell.

"El ministro pierde los papeles en una televisión alemana al ser preguntado por Cataluña. Esto es lo que sucede al pertenecer a un Gobierno traidor en el que cada uno dice una cosa diferente", ha señalado la conocida cuenta miotroyo.