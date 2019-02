La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha remitido una carta a Albert Rivera para afearle su “inexplicable” veto a los socialistas y pedirle que lo reconsidere.

El PSOE, le dice Narbona, tiene una “trayectoria intachable” en la defensa de la democracia y la libertad en España en sus 140 años de vida. “Somos un partido de principios sólidos y profundas convicciones progresistas. Tenaz en la defensa de la igualdad y firme defensor del Estado del Bienestar, cuyas bases contribuimos a levantar en un tiempo en el que la incertidumbre y los riesgos de involución democrática todavía estaban presentes”.“Este partido -toda su militancia-", recuerda, “ha pagado un duro peaje en la conquista de la libertad en España. Lo hizo en los tiempos sombríos de la dictadura. Pero también en plena democracia, cuando la barbarie terrorista nos golpeó de lleno. En nombre de todo lo que ese bagaje representa no puedo sino manifestarle el pesar que me producen sus declaraciones recientes, en las que extiende una suerte de cordón sanitario para aislar al PSOE de cara al escenario postelectoral del próximo 28 de abril”.“Señor Rivera, en política las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender”, se dirige la presidenta socialista al de Ciudadanos por la decisión de “priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha” no sólo es imposible de explicar;”, es “imposible de entender” viniendo de una organización que se dice a sí misma liberal y europeísta.

“Usted siempre sostuvo una apuesta retórica por la regeneración política que sus actos no han hecho más que contradecir”, reprocha Cristina Narbona a Rivera

Entre otras cosas, insiste, porque “ningún partido liberal europeo se prestaría jamás a una estrategia como la que usted sostiene en España”. “Sólo desde el miedo se puede explicar tal incoherencia. El miedo a la fuga de votos hacia esa extrema derecha a la que usted abre la puerta con enorme irresponsabilidad”.

“Usted siempre sostuvo una apuesta retórica por la regeneración política que sus actos no han hecho más que contradecir”, reprocha Cristina Narbona a Rivera. “Dan fe de ello los vetos parlamentarios con los que, a través de la Mesa del Congreso, su partido ha frenado iniciativas parlamentarias en connivencia con el Partido Popular” y también la “tibieza” de Ciudadanos ante el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia, el caso Gürtel.

El mismo argumento que los extremistas

Es enormemente descorazonador que Ciudadanos haya “abandonado esa senda”. Ni siquiera el temor a perder votos en el concurrido espacio electoral de la derecha puede justificar que “usted invoque los mismos argumentos y consignas que exhiben los extremistas”, le dice Narbona a Rivera, porque son “contrarias al espíritu del consenso constitucional”.

“La Constitución no se defiende a tiempo parcial, ni mucho menos a beneficio de inventario, rechazando unos artículos y sacralizando otros. La Constitución se defiende en todas partes, en toda su integridad, en toda su letra, en todo su espíritu. El verdadero patriotismo constitucional no se construye banalizando términos como ‘golpismo’. En un país como España, cuya historia está repleta de pronunciamientos y golpes de estado, responsables políticos como usted debieran hacer un uso más prudente del lenguaje.El verdadero patriotismo constitucional no se construye vetando a actores políticos con innegables credenciales como las que ostentan el PSOE y toda su militancia”, dice la presidenta de los socialistas.

Por ultimo, Cristina Narbona le insiste en que “la desesperación nunca es buena consejera” en política; “Mucho menos si viene acompañada de cinismo y falsedades para justificar lo que a usted mismo le debería parecer injustificable: sus preferencias por un entendimiento con la extrema derecha”.