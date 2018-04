"Resulta difícil si esta operación de descrédito obedece a una operación política de la izquierda, pensada para ganar en los medios y las redes lo que no han ganado en las urnas, o si es también el precio que debo pagar por combatir la corrupción en todo momento". Cristina Cifuentes no descarta que la maniobra política para "desestabilizar el Gobierno de la Comunidad de Madrid" de la que se considera víctima provenga de 'fuego amigo'. Ni ella ni su entorno.

Según explican a 'Vozpópuli' fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, las filtraciones de las notas del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos podrían responder a una maniobra de algunos miembros del propio PP que buscan "apartarla" de la carrera para suceder a Mariano Rajoy, esa competición de la que nadie habla, pero en la que varios participan.

Sucesión de Rajoy

Si el pasado mayo, tras conocerse el informe de la UCO sobre el caso Púnica que la acusaba de presunta prevaricación, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que no creía en "las casualidades" en referencia a que los ataques podrían venir desde las filas de su mismo partido -donde muchos le afean el haberse atribuido la lucha contra la corrupción "venga de donde venga" y su rol permanente de "verso suelto"-, en esta ocasión, Cifuentes ha señalado a la izquierda, pero también a quienes se han visto perjudicados por su lucha contra la corrupción. Y ahí entran muchos populares.

Desde que Cifuentes comenzó a destacar en política comenzaron a buscarle trapos sucios, si hubiese sido mediocre no hubiesen ido a por ella"

"Desde que Cifuentes comenzó a destacar en política comenzaron a buscarle trapos sucios, si hubiese sido mediocre no hubiesen ido a por ella. No han podido encontrar nada porque, entre otras cosas, no ha robado nada y ha luchado en todo momento contra los corruptos, aunque fueran de su partido", cuentan a este medio fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que la sucesión de Rajoy es inminente y ella es una de las candidatas más fuertes, así que todo esto parece una jugada para apartarla de la carrera a Moncloa", aseguran.

De acuerdo a las mismas fuentes, Cifuentes creía "en todo momento" que el título de su Máster "estaba en regla". Hasta que saltó el escándalo. "Es la universidad la que debe justificar si ha existido alguna irregularidad como haría con cualquier alumno, ella ha cursado y aprobado el Máster", consideran. Una idea que compartiría la propia afectada, que en la rueda de prensa ofrecida este miércoles anunció que había autorizado "formalmente" a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público su TFM, ese que ha buscado incesantemente en los últimos días pero que no encuentra.

Dimisión

"Es una trabajadora incansable. Su trabajo empieza realmente cuando terminan las inauguraciones, las fotos y las ruedas de prensa. Duerme poco más de cuatro horas al día", aseguran quienes la conocen bien. "Está en política por absoluta vocación, ella creía realmente que podía mejorar las cosas en Madrid, pese a todo lo que la rodea", añaden. Y señalan que una de sus mayores satisfacciones desde que empezó en el mundo político es sentir que ayuda a quienes menos recursos tienen. "No interesa destacar las cosas buenas que ha hecho por Madrid, solo si se ha saltado un semáforo en rojo", opinan.

Pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró este miércoles que no se ha planteado jamás dimitir de su cargo por las supuestas irregularidades de su Máster y subrayó que seguirá en su cargo mientras tenga la "confianza" de su partido y de los madrileños, informantes consultados por este medio aseguran que sí ha barajado la posibilidad de dimitir "harta" de los "ataques constantes" para arrinconarla.