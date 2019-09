Cifuentes: "No soy cleptómana ni he estado en tratamiento, cogí las cremas por error"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, ha reaparecido en televisión tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional la ha imputado por el caso Púnica. La popular ha sido preguntada por el motivo por el que dejó su cargo en abril de 2018 y por las cremas que presuntamente robó de un supermercado. "No soy cleptómana, las cogí por error", ha dicho.

La expresidenta madrileña renunció a su cargo en el PP de la Comunidad rodeada de escándalos. Por un lado, la polémica sobre su cuestionado máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos y, por otro, por el vídeo que se hizo público en el que supuestamente roba dos cremas en un establecimiento.

Cifuentes ha asegurado en una entrevista en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, que ni ella es "cleptómana" ni ha estado "en tratamiento" por ello, como asegura se dijo en algunos medios. Además, ha afirmado que no cogió los productos con intención de robarlos. "Fue por error", ha afirmado.

La popular ha indicado que todo lo que provocó su dimisión fue "planificado en un despacho y se ejecutó con precisión matemática". De ello, ha culpado a políticos de su partido y a "algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad que no recibió".

Cifuentes ha reiterado que lo que ha vivido ha sido un "linchamiento" y que se produjo para "quitarla de en medio". Había empresarios que "no vieron cubiertas sus expectativas económicas" y había políticos del PP a los que "les vino de miedo" su dimisión porque algunos la veían como la sucesora de Mariano Rajoy.

Imputada en el 'caso Púnica'

Esta es la primera entrevista que da la expresidenta popular tras hacerse público que el juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar en calidad de imputadas tanto a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como a la propia Cifuentes. Esta tendrá que declarar el próximo 1 de octubre, mientras que Aguirre lo hará el 18.

"No voy a adelantar mi defensa porque me parecería una falta de respeto hacia el juez, pero me ha disgustado esta imputación porque no tuve nada que ver esos años con la gestión del PP", ha asegurado Cifuentes.

Ha defendido que no tiene "nada que ocultar" y que su imputación en el caso Púnica le "sorprendió bastante" y fue un "mazazo" personal.

Según la expresidenta, ella ha sido imputada "por una adjudicación que se realizó en la Asamblea de Madrid" en la época en la que ella era vicepresidenta y presidía las mesas de contratación, "pero todas las contrataciones que se hicieron fueron atendiendo el 100% de los requisitos técnicos y tampoco participé en la puntuación y en la valoración, ni cambié ni una sola coma".

"Tristemente en España, el término imputación ha pedido completamente su sentido y directamente ya estás condenado", ha añadido la popular.