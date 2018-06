La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quiere presidir el partido. Lo ha comunicado este martes durante su comparecencia en la junta directiva del PP de Castilla-La Mancha, aunque su candidatura ya era esperada. "Os quiero anunciar que presento mi candidatura a presidir el PP", ha dicho.

"Me he equivocado en muchas ocasiones, pero creo humildemente que la responsabilidad y el sentido del deber me han llevado en muchas otras a comportarme como se esperaba de mí. He dado la cara y siempre lo haré, me la han partido unas cuantas veces, pero siempre me volveré a levantar", ha mencionado segundos antes de dar la noticia.

Cospedal ha resaltado sus logros como presidenta de Castilla-La Mancha, como ministra de Defensa y como secretaria general del partido. "Me he enfrentado a individuos que nos engañaron a todos, que robaron a nuestras espaldas, ensuciaron las siglas de nuestro partido y hoy están donde tienen que estar. He tenido el orgullo de ser la primera mujer presidenta de mi comunidad autónoma, y de ser la primera del PP. Sé lo que es ganar elecciones cuando todo el mundo decía que era una causa perdida", ha añadido.

Se une así a la lista de confirmados, en la que se encuentran la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; el exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo; el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano, José Luis Bayo; y el responsable de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández.