Cospedal señala que las conversaciones entre Villarejo y su marido "no cambiaron nada"

La ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no ha tardado en responder a las acusaciones vertidas sobre su marido, Ignacio López del Hierro, sobre su supuesto contacto con el excomisario Villarejo para tratar de minimizar el daño causado por Gürtel al partido.

En un comunicado de urgencia, la exministra señala que "la trascendencia que trata de darse a estas conversaciones", que según su criterio, "no aportan nada a ningún proceso en marcha", sólo pueden tener el objetivo de "tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual Gobierno negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo".

Cospedal alude así a las grabaciones obtenidas de un almuerzo en el que se involucra a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, y trata de justificar los nuevos audios en los que se escucha a su marido. Son "conversaciones en las que Villarejo cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo", señala.

Sin embargo, la ex secretaria general de los populares reconoce que "esa persona, como es lógico y por la relación que tiene conmigo, recibe la información y pregunta acerca de ella". "Puede ser un tema importante como luego se conoció", añade. Afirma que no se trata de cualquier "particular" sino de una parte interesada por su círculo familiar.

La conversación "no cambió nada"

Para Cospedal, lo que está "claro" es que los temas de los que se habla están todos "judicializados desde hace nueve años". Esta conversación entre Villarejo y López del Hierro "no cambió nada de lo que sucedió, ni por parte de Ignacio López de Hierro, ni por mi parte, secretaria general del PP, partido que estaba en la oposición", concluye.