Cospedal: no podemos abrir heridas, lo importante es la unidad del partido

La candidata a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha hecho hoy un llamamiento a "no abrir heridas, a no crear fracturas", en el proceso de elección actual, porque "la división interna no puede entrar en el PP, nuestra fortaleza ha sido siempre la unidad y eso tenemos que defenderlo como oro en paño".

Cospedal ha intervenido hoy en un acto con militantes y simpatizantes del PP en la nueva sede de este partido en Portugalete (Bizkaia), inaugurada ayer. La secretaria general del partido hace así campaña en el único territorio vasco, Bizkaia, en el que la ejecutiva del partido no ha apoyado a ninguno de los candidatos en liza. Los dirigentes alaveses y guipuzcoanos se han decantado por Soraya Sáenz de Santamaría.

No obstante, la candidata ha estado acompañada hoy por los máximos dirigentes del PP vasco -excepto Alfonso Alonso-, como la secretaria general, Amaia Fernández, y los presidentes de Álava, Iñaki Oyarzabal y Bizkaia, Raquel González.

La candidata ha centrado su discurso en la unidad del partido, en criticar la corrupción y además las "facturas" que el gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a pagar por llegar a la Moncloa.

Cospedal, secretaria general del PP, ha puesto por encima de todo la unidad del partido: "Lo importante es que el partido salga reforzado (de este proceso electoral), porque con unión y principios ganaremos las próximas elecciones generales".

"No nos podemos convertir en una fotocopia de Ciudadanos, ellos son un partido de televisión, nosotros somos un partido de gente, de militantes, somos el original, y si somos un partido fiel a sus ideales, porque un partido tiene que tener ideología, ganaremos las elecciones", ha insistido.