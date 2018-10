Cospedal dice que nunca mintió sobre Villarejo y se siente "absolutamente" respaldada por el PP

La exsecretaria general de Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dice no estar "preocupada" por el contenido la conversación grabada en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo en su despacho de la sede de Génova. La diputada ha asegurado a la entrada del Pleno del Congreso que "siempre" ha "dicho la verdad" cuando le han preguntado si conocía al policía actualmente encarcelado.

"He dicho muchas veces que en varias ocasiones he tenido conversaciones con él como las ha tenido muchísima gente. Lo que pasa es que hay algunos que han mentido sobre si conocían a esta persona y otros que no hemos mentido", ha señalado en declaraciones a los periodistas tras horas de silencio e incertidumbre sobre si asistiría al Pleno.

Cospedal trata de desviar la atención hacia la ministra de Justicia Dolores Delgado, también salpicada por las polémicas grabaciones del agente, al que negó en un primer momento conocer. "No creo que ese tema tenga más trascendencia que unas conversaciones privadas que salen a la luz", ha insistido. Este miércoles saldrá a la luz parte del contenido de la reunión discreta que mantuvo con el policía en el despacho de la séptima planta de la sede de los populares.

La ministra Delgado

Preguntada sobre si se siente respaldada por su formación política, Cospedal ha respondido con un rotundo "absolutamente". Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha entrado minutos después que ella a la carrera en el Hemiciclo evitando a los periodistas. Lo mismo ha hecho tras la votación, sin hacer ningún tipo de declaración.

El sucesor en el puesto de Cospedal, el actual secretario general del PP, Teodoro García-Egea, optaba por la cautela apenas una hora antes en los mismos pasillos de la Cámara Baja, donde aseguraba que no ve "ningún delito o ilícito" en las grabaciones que han trascendido "hasta ahora".

A la pregunta de si Cospedal debería renunciar a su escaño o si el partido podría aplicar el código ético García-Egea contestaba: "Hasta ahora no hemos conocido nada de esto y no podemos proceder de ninguna de las maneras". En este sentido, reclamaba también aplicar el "mismo rasero" que a la ministra Delgado, que sigue "sentada" en el Consejo de Ministros.