Cospedal: "Hay motivos muy próximos para aplicar el 155"

"Quim Torra no puede venir al Congreso como quien se presenta en el Palace, no puede dar una conferencia, ha de someterse a debate y votación", ha asegurado Dolores de Cospedal en entrevista en Onda Cero. La exsecretaria general del PP ve que "hay motivos que pueden estar muy próximos para aplicar el 155, en el caso de que el presidente de la Generalitat sigue por ese camino" y concreta en hechos anuncios que está propalando, como no respetar las sentencias de los jueces.

Cospedal defiende la iniciativa de la proposición de ley sobre la ley de símbolos como una medida para evitar situaciones como 'la guerra de los lazos amarillos', una forma de 'garantizar la concordia', señaló.

No quiso desvelar pista alguna sobre cual va a ser su futuro político, una vez que ha renunciado a la presidencia del PP de Castilla la Mancha. "Es una decisión que tomaré en su momento, y será por motivos personales más que políticos". Añadió que hay momentos que se tienen que tomar determinadas decisiones porque "hay que seguir por otro camino". Subrayó, por ejemplo, que tiene una profesión al margen de la política, es abogada del Estado, tiene formación jurídica y ya ha ejercido profesionalmente al margen de la cosa pública. "No me he planteado plazos", remachó.

Sobre el supuesto 'aznarismo' de Casado, que ella misma subrayó durante las primarias del PP, explicó que "dije que Aznar apreciaba la candidatura de Casado, no es ni bueno ni malo, y yo no le he oído a Casado nada irrespetuoso hacia Aznar como tampoco lo ha hecho hacia Mariano Rajoy".