Cospedal desdeña las pullas de Casado: "Yo no he visto zancadillas"

Los principales candidatos a la sucesión de Mariano Rajoy desfilaron este jueves por la sede de Génova para mantener un encuentro con Nuevas Generaciones. Los jóvenes del PP simpatizan con Pablo Casado. pero no hay unanimidad. Dolores Cospedal fue la última en encontrarse con ellos. "Los jóvenes, el futuro, la ilusión, el corazón". La exsecretaria general del PP lanzó elogios y cariños hacia Nuevas Generaciones y prometió que si gana, tendrán una silla en el Comité de Dirección, donde hasta ahora se les ignoraba.

La jornada ba de bronca, tras las afirmaciones de Pablo Casado sobre la atitud de sus rivales, sobre los codazos y la ausencia de 'fair play'. "¿Zancadillas?. Me sorprende, yo no he visto zancadilla alguna", respondía con displicencia Cospedal, sin buscar la polémica, huyendo del fango. "Yo no voy a subir el tono, si otros lo hacen, que lo hagan", añadía, para remachar que no son tiempos de reproches, que lo primero es el PP y que no es ese su estilo.

Cospedal lleva a cabo una campaña amplia y de importantre presencia con las bases. La estructura del partido responde con desigual cariño, pero, según algunas versiones, es quizás quien más gente está reuniendo en sus actos. "Cada candidato tiene puntos fuertes y pinchazos sonoros!", dicen estas fuentes. "Quizás Cospedal es la más regular", añaden.