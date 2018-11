Cospedal se reivindica en su adiós: "Luché contra quienes traicionaron al PP"

María Dolores de Cospedal deja su escaño en el Congreso de los Diputados luego de trascender sus encuentros y conversaciones con el comisario Villarejo. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter este miércoles, en una decisión adoptada cuando Pablo Casado se encuentra en Helsinki (Finlandia), en una reunión de los populares europeos. La ex secretaria general del PP renuncia a su asiento para "liberar al PP de cualquier ataque, por injustificado que sea".

En su comunicado, en el que no hace referencia alguna hacia Mariano Rajoy, efectúa un descargo de conciencia con algunos pasajes no exentos de rencor y de reproches hacia quienes, dentro del partido, miraron hacia otro lado mientras la corrupción se extendía como una lacra, menciona Cospedal que abandona su acta de diputado sobre todo "cuando estamos en una importante proceso electoral en Andalucía". Casado confiaba en llegar a estos comicios 'liberado' del escándalo de Cospedal, y así ha sido.

Cospedal había renunciado el lunes a su puesto en la Ejecutiva del partido, tras una conversación con el presidente en la sede de Génova. Ahora deja también el escaño, abandona la política activa y lo hace con un mensaje, distribuido en las redes, en el que recuerda sus veinte años de dedicación a sus siglas, sus diez años al frente de la secretaria general del PP y, particularmente, su entrega por una idea y unos principios. "Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él", afirma en un texto con críticas veladas a sus rivales internos en el PP, en el que se reivindica como la más firme luchadora contra la lacra de la corrupción que se encontró en el PP a su llegada a Génova.

Una decisión desde el Congreso

También señala que había tomado esta decisión ya en el Congreso Nacional del verano, cuando fue derrotada en las primarias y se sumó con sus simpatizantes a la opción que defendía Casado. Logró derrotar a Soraya Sáenz de Santamaría, su más fiera rival. Y ya pensaba en cerrar una etapa y en la empresa privada. Quería irse 'con la cabeza muy alta', tras un proceso de "transición ordenada" de sus responsabilidades. Se va por la puerta falsa, humillada por el escándalo, por la filtración de sus conversaciones con el comisario jubilado, de lo que no se arrepiente.

Justifica sin ambages sus encuentros con el polémico policía. "Considero que mi interlocución hace nueve años con el responsable de una empresa autorizada por el ministerio del Interior" formaba parte de sus responsabilidades. Señala que lo hizo en su condición de secretaria general, "para conocer la problemática de mi partido" y apunta que, de no haberlo hecho, sería como "mirar hacia otro lado" sin poner empeño en conocer lo que estaba sucediendo.

Hace referencia a aquellas personas "que se aprovechaban de las siglas de una formación política intachable para perpetrar delitos que desde hace tiempo están judicializados". Se muestra como la única luchadora contra los escándalos en el seno de su formación y lo recuerda con palabras pletóricas de firmeza: "Luché, pues era mi deber, contra los que traicionaron a mi partido y a la confianza de la sociedad". Reconoce que ha sido "un trabajo ingrato y difícil, pero no me arrepiento".

También hace un guiño a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, quien ejerció de interlocutor e introductor del brumoso policía en la sede del partido. "Me equivoqué al pedirle que ayudara al PP. Ahora él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo".

Y concluye con una referencia a sus compañeros del PP de Castilla la Mancha, a quienes pide 'perdón', y se reafirma en que no he hecho nada de lo que me sienta avergonzada" y confiesa que ha adelantado su marcha porque "tengo derecho a cuidar de mi misma y de los míos". Y concluye con un desplante: "Las interpretaciones que se hagan de mi salida ya no me atañen".

