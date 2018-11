Cospedal, sobre los audios de Villarejo: "Yo sólo cumplía con mi obligación"

"Estaba cumpliendo con mi obligación", asegura Dolores Cospedal en la Cadena Cope. Tras la publicación de nuevas conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo, la exsecretaria general del PP asegura que su encuentro con el comisario jubilado fue para conocer lo que ocurría en algunas áreas del partido, "lo que ocurría en casa, yo acababa de llegar a la secretaría general y me llegaban todo tipo de informaciones".

Añade asimismo que "yo no le pido información sobre Arenas [Javier], que es un compañero de muchos años. Es Villarejo quien hace alusión a una determina información que puede afectar a nuestro partido, por eso le pregunto".

Cospedal asegura que nada le pagó al comisario ahora jubilado y que tampoco Villarejo le aportó información alguna sobre este asunto. "Todo son habladurías, esa supuesta información ni se nos dio ni se ha publicado ni nada de nada".

¿Renuncia, dimisión?

Reconoce que en aquellos tiempos desconocía cómo funcionaba Villarejo, de quien apenas tenía referencia (es su esposo quien contacta con él). "Era un policía que trabajaba para el ministerio del Interior del PSOE y que además tenía una agencia de investigación autorizada por el ministerio del Interior de Rubalcaba, no nos engañemos", confirma Cospedal.

La exministra asegura que se siente respaldada por su partido, pese a que este jueves Pablo Casado apenas mostró más que una tibia comprensión hacia ella, y le lanzó alguna severa advertencia. "Siempre he dicho la verdad, he dicho que conozco a Villarejo, como media España, nunca lo voy a negar no como han hecho otros", ha dicho

Además, asegura que no ha dicho nada sobre su futuro político, ni ahora ni nunca pero que no va "a consentir" que por cumplir con su obligación "se ponga en tela de juicio una trayectoria de décadas en el PP, por un asunto de hace nueve años en el que sólo entré por cumplir con mi obligación".