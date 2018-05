El PP insiste en negar la corrupción de la trama Gürtel y cuestiona a los jueces

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha mostrado este martes su "absoluta disconformidad" con el contenido la sentencia sobre el caso Gürtel, que ha condenado al PP como partícipe a título lucrativo de la trama y a su extesorero Luis Bárcenas, a 33 años de prisión.

Cospedal ha negado la existencia de la llamada 'caja b' del PP que los jueces dan por acreditada y ha calificado de "tendencioso" que los magistrados consideren que la declaración de Mariano Rajoy ante el tribunal en julio de 2017 "no merece credibilidad".

"No me parece normal que en una sentencia se use un argumento subjetivo para descalificar la prueba testifical de uno de los testigos porque sea Presidente del Gobierno", ha llegado a sostener ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP. "No me parece normal que en un país democrático pueda pasar eso en una sentencia", le ha respondido al portavoz de Unidos Podemos Txema Guijarro.

La número dos del PP ha asegurado que su partido "no tenía conocimiento de que se estaba cometiendo un delito, porque si no, hubiera sido condenado penalmente"."No es que no conociéramos que era delito, sino si quiera que existían los hechos", ha añadido. Por eso, ha dicho, la formación conservadora recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que ha terminado dando pie a la presentación de una moción de censura por parte del PSOE contra Mariano Rajoy.

"Nosotros consideramos que ni siquiera se da el caso de partícipe a título lucrativo. Los actos por los que se imputa a una responsabilidad civil al PP no estaban dentro del diseño de la campaña ni en la planificación electoral municipal del PP", ha argumentado en relación a los casos de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo. "Consideramos que como no teníamos planificados esos actos, no hay ningún beneficio económico que haya derivado en el PP", ha apuntado. "Yo no estoy contradiciendo ninguna sentencia. Pero si consideramos que no es justa, la podemos recurrir", ha añadido la número dos del PP.

La sentencia da por probado que entre 1999 y 2005 se tejió una estructura de colaboración estable entre el grupo del empresario Francisco Correa y el partido, consistente en prestar servicios relativos a organización de eventos o viajes, dentro de la actividad cotidiana de la organización en municipios de Madrid y Castilla y León y en la localidad malagueña de Estepona.

Querella contra Rallo

La número dos del PP ha negado además haber cobrado sobresueldos. "Es falso que recibiera nada y que responda a ninguna contabilidad. Será una contabilidad de (Luis) Bárcenas, no es la contabilidad del Partido Popular", ha respondido la también titular de Defensa. Además, ha amenazado al diputado socialista Artemi Rallo con interponer una querella contra él por insinuar que estaba cometiendo "falso testimonio" y que lo cometió ante los tribunales. Sobre la denominada caja b', la ministra ha dicho lo siguiente: "Desde luego, la de mi etapa la niego y desconozco que hubiera una en épocas anteriores. Otra cosa es que fuera la caja b de algunos, pero no del Partido Popular", ha insistido.

En su crítica hacia la sentencia de la Gürtel, Cospedal ha reprochado que incluya "argumentos irrelevantes" para el caso que se tenía que juzgar. También ha cargado contra las consideraciones de los magistrados que consideran la declaración del presidente del Gobierno ante los tribunales como inverosímil cuando aseguró desconocer la existencia de la caja b del PP. Lo ha considerado como un argumento "muy poco jurídico y muy tendencioso". "¿Es que los jueces son infalibles, señoría?", le ha espetado a Rallo cuando le ha repreguntado. "Todas las responsabilidades las ha asumido y ha hecho muchas cosas para luchar contra la corrupción", ha respondido al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.

Papeles de Bárcenas

Asimismo, ha afirmado que la sentencia "no debería haber entrado" en "los papeles famosos" porque es "objeto de otra causa separada". En este sentido, Cospedal ha negado de manera rotunda que el apunte de los denominados papeles de Bárcenas referido a Ignacio López del Hierro se refiera a su marido. La líder popular asegura que lo conoció con posterioridad y ha acusado de "un machismo asqueroso" aGuijarro por "utilizar a mi marido para perjudicarme". La Ministra se ha escudado en que "hay muchos López del Hierro". "Los papeles de Bárcenas, en muchos de sus apuntes, son mentira", ha defendido.

La secretaria general del PP ha negado además la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. "Eso de los martillazos lo dijo en una ocasión un político del PSOE y ha tenido mucho éxito, pero es absolutamente falso. No fueron martilleados porque el aparato estaba allí. Eso del martillazo es mentira, es absolutamente falso. Se hizo el formateo del informático", ha dicho.

Sobre los ordenadores, Cospedal ha explicado que cuando Bárcenas acabó su relación con el PP "intentó llevárselos". Ante el juez Pablo Ruz "dijo que él había cambiado el disco duro antes de irse", ha resaltado la ministra. "Con lo cual, no había nada. Y como ya no había nada que tuviera que ver con Bárcenas, y como los ordenadores eran del partido, el informático hizo lo que se hace en todas las empresas, formatearlos". Sobre el extesorero del PP, ha dicho que "miente mucho, según le va interesando".

Por el órgano de la Cámara Baja que investiga las cuentas de los populares han pasado ya los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González o Cristina Cifuentes y dirigentes del PP madrileño como Francisco Granados, así como empresarios vinculados con las tramas de corrupción que afectan al partido. Cospedal ha llegado a acusar a los diputados de montar un "tribunal inquisitorial". "¿Es una comisión sobre la financiación del PP o de linchamiento contra cualquiera que represente al PP?", ha lamentado.