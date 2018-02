Cospedal: "Ciudadanos debería terminar este 'impasse' y que empiecen a correr los plazos"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defiende que ante la división en las filas independentistas y su aparente incapacidad para elegir a un candidato viable para la investidura, el partido de Albert Rivera debería dar un paso al frente y forzar que se active el plazo de dos meses para una nueva convocatoria electoral.

"Los independentistas tienen mayoría en el Parlamento catalán y depende de ellos si se ponen de acuerdo. Pero parece que se están matando. Si no lo hacen, Ciudadanos debería decir vamos a terminar con este 'impasse' y, aunque no salga, que empiecen a correr los plazos para formar un nuevo gobierno en Cataluña", ha sostenido la también secretaria general del PP en una entrevista en Cope.

"Aplicando la lógica y el sentido común, el presidente del Parlament debería presentar otro candidato que pudiera representar a los catalanes. Si no lo presenta, hay otro partido político que puede hacerlo", ha insistido en referencia al partido liberal, que ya se ha mostrado contrario a esta posibilidad por la falta de apoyos parlamentarios. Precisamente, la líder de Ciudadanos en Cataluña y ganadora de las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, negaba estaba posibilidad en otra entrevista en la Cadena Ser.

Respecto a los mensajes desvelados por Telecinco en los que Carles Puigdemont da por enterrado el proceso independentista y asegura que "el plan de Moncloa triunfa", Cospedal ha asegurado que "el estado anímico" del expresidente de la Generalitat le importa "bastante poco". "Deberíamos preguntarnos si es el más adecuado para gobernar; no si está ahora deprimido", ha rematado.

Respecto al auge en las encuestas del partido naranja y la posible repercusión para el PP, Cospedal ha reconocido que el ejercicio de gobierno "tiene un desgaste", aunque ha tratado de restar importancia a lo que indican actualmente los sondeos. "Las encuestas son encuestas. Y todavía queda mucho tiempo para que nos enfrentemos a otros procesos electorales. Es posible que temas que deba abordar el Gobierno no beneficien al Partido Popular", ha reconocido.

Precisamente, también se ha referido a los casos de corrupción que afectan a sus filas y que se están enjuiciando actualmente en los tribunales. Cospedal ha reconocido que "no ayudan nada, en absoluto". "Nosotros no estamos contentos ni orgullosos con esta situación. Pero quien no cumpla con la Ley, debe someterse a la acción de la Justicia", ha sostenido.

En materia de Defensa, la Ministra ha hecho una defensa cerrada del aumento del gasto militar que anunció hace un par de semanas. "Contraponer el gasto en educación, sanidad y derechos sociales al gasto en protección es un absoluto disparate. Porque es lo que sirve para garantizar el resto de derechos", ha asegurado.

La Ministra acaba de regresar de un viaje a Mali, donde España se ha hecho con el mando de la misión de adiestramiento y formación de las fuerzas del país africano. Los militares españoles "ayudan a impedir que Mali se convierta en una cuna de yihadistas. Ayudan a garantizar una paz duradera y que no caigan en manos radicales", ha recordado.