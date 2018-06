Cospedal apunta también a las generales: "Hay que recuperar a los que algún día abandonaron el PP"

La aspirante a liderar el PP nacional María Dolores de Cospedal se ha marcado como objetivo "reforzar y atraer" a "todos aquellos que algún día" abandonaron el partido, mediante una formación orgullosa de sus valores, sus principios y con "moral de victoria".

"Mi hoja de ruta está clarísima: reforzar y atraer a nuestro partido a todos aquellos que algún día nos abandonaron, volver a ser, como somos, el referente del centro derecha español, tener un partido ganador, orgulloso de sus valores, principios y, además, con moral de victoria" porque, ha incidido Cospedal, "no hay victoria sin valores".

La exministra de Defensa ha hecho estas declaraciones en Alicante, que vive este domingo su día grande de las fiestas de las Hogueras y donde ha visitado la barraca y el monumento de la comisión Diputación de Alicante-Renfe acompañada del presidente de esta institución provincial, el también popular César Sánchez, que hace unos días anunció públicamente su apoyo a Cospedal, así como del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, entre otros.

La dirigente popular ha señalado que el 21 de julio el PP debe salir "más reforzado, fuerte y unido que nunca" para el reto de las elecciones autonómicas y municipales, primero, y europeas y nacionales, después, y ha insistido en que "no hay victoria sin valores".

Los valores del PP

"Los valores del PP son la libertad, la defensa de la iniciativa individual, la defensa del espíritu de sacrificio y el esfuerzo colectivo, además de la defensa del medio rural, de los agricultores, ganaderos y del sector turístico, que crea riqueza, como sabe Alicante", ha señalado.

Cospedal ha destacado la relevancia del proceso interno que vive el PP y ha asegurado que es aún "más importante para España", ya que "un gobierno constituido gracias a los independentistas catalanes y con el apoyo de Bildu".

Ha dicho que el PP debe "luchar por unidad del país, la singularidad de las comunidades autónomas" y ha añadido que "no es de recibo que los independentistas catalanes quieran apropiarse de Castellón, Valencia y Alicante".

También ha apostado por "defender las lenguas de todos" y ha puesto de manifiesto que en la Comunitat Valenciana "se habla valenciá y castellano", y que hay que "defender y respetar las dos lenguas", lejos de la "expansión del catalán" ya que "esta tierra tiene su propia historia, que ha contribuido a la de España".

"No es momento de divisiones"

Cospedal ha querido lanzar un mensaje a la militancia de que "no es momento de divisiones sino de construir" y ha opinado que en el PP están "bien preparados" y ella tiene "moral de victoria".

"He venido a trasladar un mensaje de confianza, esperanza, optimismo y de moral de victoria" y para contribuir a que "el militante se sienta orgulloso de ser del PP" y eso "pese a gente que ha manchado nuestras siglas" en episodios de corrupción.

En este punto, ha continuado que "con humildad, he luchado la que más, sino como la que más, contra la corrupción, con mi cara de frente y mi imagen, y a veces me ha perjudicado pero he defendido la honorabilidad de mi partido".

Preguntada por la petición que realizó ayer en Alicante otro de los candidatos, José Manuel García-Margallo, para que haya debates sectoriales, Cospedal ha señalado que está dispuesta "a lo que diga el comité organizador" del PP, que se rige por "las reglas de los estatutos que se aprobaron entre todos en el partido".

"A mí, lo que diga el comité organizador, sin saltarme las reglas, porque hay gente que se está saltando las reglas", ha advertido.