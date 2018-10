Cospedal diseñó con Villarejo la estrategia para deshacerse de Bárcenas

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal diseñó con el comisario jubilado José Manuel Villarejo su estrategia para deshacerse del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, según se desprende en los audios publicados por el diario Moncloa.com, que no están incluidos en el sumario que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Diego de Egea sobre el 'caso Tándem'.

La reunión en la que se traza la estrategia contra el enemigo de Cospedal, que recibió en secreto a Villarejo en su despacho de la madrileña calle de Génova, se celebró el 21 de julio de 2009; justo un día antes de que Bárcenas declarara "como imputado provisional" ante el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde. Bárcenas tenía que acudir porque el extesorero del PP era senador por Cantabria y, por tanto, estaba aforado.

"Mi interés es retrasar eso todo lo posible; tenerlo todo candente", asegura Cospedal, que completa: "Yo, la información que tengo es que desde luego lo van a imputar, que cuanto menos tiene un delito fiscal". Una información ante la que Villarejo asiente, para después dar su opinión como abogado. "Lo que está claro es que el que maneja los dineros de un partido no puede haberse salvado por prescripción. Es impresentable", comenta.

La información que tengo es que desde luego lo van a imputar, que cuanto menos tiene un delito fiscal" Dolores de Cospedal al comisario Villarejo

"Lo largamos ya"

En ese momento, Cospedal advierte de su maniobra al comisario. "A mí si me dicen pasado mañana, tenemos un suplicatorio... se acabó, lo largamos ya", espeta la entonces secretaria general en relación al recorrido judicial necesario para que un juez reclame la imputación de un diputado o senador ante las Cortes Generales.

La ex secretaria general del PP recuerda después que al día siguiente era la declaración de Bárcenas en el Supremo. "Él va a declarar mañana, pero si el juez tarda, y dice: 'oigo la declaración, y ya en septiembre empezaré [...] con el suplicatorio', pues nos alarga la situación, porque yo objetivamente no tengo una situación judicial. No la tiene", insiste la diputada.

Tras el comentario de Cospedal, Villarejo toma la palabra para destacar que si el PSOE "o el entorno del juez" se entera de esta situación, "va a pedir que sea en septiembre". Y la 'popular' no tarda en responder: "Claro. De eso ya se han dado cuenta ellos".

"Intoxicar a todos"

A continuación, Villarejo replica con una solución para Cospedal, que pasa por "intoxicar a todos" con que Bárcenas estaba ya "totalmente contaminado y amortizado". "Tenerlo ahí es un pim, pam, pum, que mientras le lleguen las tortas a él no le llegan a nadie más. Algo así para que los tipos digan, si está amortizado, al camión", señala el comisario.

Y como agravio hacia Bárcenas, Villarejo dice entonces que el tesorero había alardeado de que se había llevado documentos del partido. "No sé si al final se los habrá llevado o no, pero es lo que ha dicho", destaca Villarejo. A lo que Cospedal responde: "Ha llevado menos de los que ha dicho".

La hemeroteca pone de manifiesto que Bárcenas no dimitió hasta abril de 2010, casi diez meses después de que se produjera la reunión secreta entre Cospedal y Villarejo. En enero de 2013, el diario El País publicó los llamados 'papeles de Bárcenas' o contabilidad B del PP, por lo que ha sido procesado.

El extesorero de los populares fue condenado por la Audiencia Nacional a 33 años de cárcel por la denominada 'Época I' de 'Gürtel'; la misma por la que el partido de Mariano Rajoy fue condenado como partícipe a título lucrativo de la organización criminal encabezada por Francisco Correa.

"El 'pendrive' tiene chicha"

En otro pasaje de la reunión, Villarejo advierte a Cospedal de que el 'pendrive' que le fue requisado al contable de Correa "es mortal". Ante el comentario, la diputada asevera: "O sea, que el pendrive' tiene mucha chicha". Esta fue precisamente una de las principales pruebas de la contabilidad en B de Correa, que sirvió para probar varios de los delitos cometidos por la red 'Gürtel'.

Además, en la conversación el comisario asegura que había advertido de la investigación al entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, conocido como 'El Abondiguilla', a quien trató de hacer pasar como confidente para protegerle. "Hablo con la brigada, y es mentira, no nos dio nada. Te lo digo para que le tires de la oreja. Le dije: 'habla con tu partido', porque él me dijo que iba a hablar con el portavoz del Senado, con Pío [García Escudero]", hoy presidente del Senado.

Y según la grabación, Villarejo -que dijo que esa conversación no debería trascender, porque sino "se acabaría el tema"- también le dijo que hablara "con la segunda del partido". Sin embargo, Cospedal niega que González Panero le alertara de la investigación. "Pues no lo hizo", concluye al entonces secretaria general del PP.