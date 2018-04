Cospedal delante de Cifuentes: "Hay que apoyar lo nuestro y a los nuestros"

"No permitamos que nos roben nuestras banderas. No permitamos que nos desdibujen; Hay que apoyar lo nuestro y a los nuestros", ha advertido esta tarde la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la apertura de la Convención Nacional y delante de una Cristina Cifuentes en primera fila a la que, previamente, desde Mariano Rajoy a otros miembros de la cúpula, como Javier Maroto o Pablo Casado, habían besado y abrazado en medio de una nube de fotógrafos.

Siempre en clave interna aunque sin citarla, Cospedal se ha quejado, en referencia al polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de que haya "varios temas tan de actualidad y otros no"; lo cual le ha llevado a concluir que "van a tratar de desacreditarnos, de jugar sucio, de que lleguemos a las urnas (en 2019) cansados, desmoralizados pero sabremos mantenernos fuertes y seguir adelante".

No hay que dejarse "avasallar". En las filas populares estas palabras han sonado a apoyo -ya veremos si momentáneo o no- a uno de los principales apoyos territoriales que tiene en Madrid la numero dos del PP en su particular enfrentamiento con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP ha decidido esperar a ver si la fiscalía imputa a Cifuentes y a los profesores por falsedad en documento oficial y no ofrecer a Ciudadanos la 'cabeza' de la presidenta madrileña antes de tiempo

Aunque muchos en la cúpula popular dudan de que la presidenta madrileña pueda aguantar por más tiempo andanadas en torno a la supuesta mentira de su master en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), lo cierto es que da la impresión de que el núcleo duro ha decidido arroparla hasta ver en qué queda la investigación de la Fiscalía.

Dicho de otro modo, y en palabras de una fuente de la dirección consultada por Vozpópuli, saben que si hay imputación, Albert Rivera va a pedir su cabeza pero quieren que sea el líder de Ciudadanos el que sufra el desgaste de la decisión, no ofrecérsela en bandeja.

De hecho, Cospedal ha señalado, en una frase muy aplaudida por el plenario, que el PP no es como los partidos a los que les gusta "colgarse medallas, hoy por una cosa y la semana siguiente por la contraria", en clara alusión a Ciudadanos. Es la gran obseisón de esta convención. Todos los oradores lanzan alguna pulla a ese partido "que se parece a nosotros" pero no es igual.

"Si España sigue siendo hoy España es gracias al PP", ha llegado a decir la secretaria general en un intento por insuflar ánimo a un partido que ha perdido "capacidad de penetrar" en amplias capas de la sociedad

Según la secretaria general del PP, este partido tiene que enorgullecerse de "haber salvado a España de la quiebra" económica en la recesión 2012-2018, y de la "rebelión" independentista, del "golpe de Estado" que intentaba liquidar la soberanía nacional. "Si España sigue hoy siendo España, es gracias al PP".

Y el partido del Gobierno no tiene que "acomplejarse" porque ahora mismo tenga "dificultades para penetrar" en los sectores más jóvenes de la población -ahora mismo es cuarta opción en los sondeos entre los menores de 65 años- porque "tal vez no hayamos sabido adaptarnos a nuevas formas de comunicación", pero "tranquilos, que tenemos todo el tiempo del mundo", ha añadido.