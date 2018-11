Cosidó calma a los senadores del PP ante el futuro CGPJ: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás"

El acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con Manuel Marchena al frente, ha traído consigo fuertes críticas incluso en el seno del Partido Popular. Y es que en este nuevo consejo habrá mayoría de vocales progresistas (11), frente a los nueve propuestos por el principal partido de la oposición.

Por eso, el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, se vio obligado a enviar un "esperanzador" whatsapp este sábado, sobre las 21:30 horas, a los 146 parlamentarios que tiene el partido en la Cámara Alta, según publica este lunes El Español. El propio Cosidó ha confirmado a Vozpópuli que envió "un mensaje privado a un grupo privado".

"Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11", dice Cosidó en el mensaje que publica el citado medio; y continúa: "Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional (...) con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".

El portavoz hace referencia a la Sala de lo Penal, de la que Marchena es actual presidente y la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. "Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España", sentenciaba en su mensaje.

Cosidó señala a Vozpópuli que el texto ahora conocido no es más que un mensaje de carácter privado a un grupo privado, y ha evitado extenderse por ahora en más consideraciones. Se da la circunstancia de que, como han señalado algunos senadores consultados, el ex director general de la Policía no es demasiado activo en este grupo, en el que hasta ahora apenas ha participado.

El juez de la 'Gürtel' que aspira al CGPJ

Además, Cosidó también intenta calmar las aguas sobre uno de los puntos más polémicos del acuerdo, el hecho de que entre los futuros vocales figure el juez José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia del caso 'Gürtel' que provocó la moción de censura que expulsó de La Moncloa a Mariano Rajoy.

"Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del PSOE, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP", asegura.

Finalmente, dice que lo que ha leído estos días "es de una ignorancia que raya el delito" porque "éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños" y ofrece a los compañeros que así lo precisen "más detalles": "Estoy encantado. Abrazo fuerte", sentencia.