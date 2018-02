El empresario considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha comparecido este martes ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP. Lo ha hecho a través de videoconferencia, ya que lleva casi un año en la cárcel madrileña de Valdemoro, tras haber sido condenado a 13 años de prisión por el caso Fitur.

Con un tono desafiante, el empresario ha respondido en primer lugar a las preguntas del diputado del PSOE, Artemi Rallo. Correa se ha negado a responder a varias de las preguntas para no perjudicar su estrategia de defensa. "Cuando todo esto acabe no tendrá ningún inconveniente en estar 28 horas diarias, me dan dos coca colas zero y estoy 28 horas", ha asegurado. Correa está obligado a comparecer aunque no a responder a las preguntas de los diputados, ni a declarar en su contra. Por eso se ha mostrado dispuesto a comparecer cuando terminen los procesos judiciales en los que está involucrado.

De la misma manera, ha remitido en varias ocasiones a su declaración en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel. Y ha acusado al diputado socialista de querer hacer "publicidad" con la supuesta financiación irregular del PP. "No voy a entrar en un tema publicitario. Entre en temas nuevos", le ha espetado.

Correa ha admitido que además del PP de Valencia y Madrid, su empresa trabajó con el partido en Cataluña,, Galicia, Andalucía o Castilla y León. En este sentido, ha dado por suficientemente acreditado que el PP de la Comunidad Valenciana se financiaba de manera ilegal, como puso de manifiesto tanto en su declaración como por las de diez empresarios. Ya han contado "cómo nos pagaban las campañas electorales el PP de Valencia", ha dicho Correa sobre su empresa Orange Market.

Correa relató en sede judicial el mecanismo de esa financiación ilícita y aseguró que Ricardo Costa les obligaba a facturar trabajos a empresarios si querían saldar la deuda con el partido por la organización de actos electorales. Por otro lado, ha negado conocer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha negado tener cualquier relación con él.

A preguntas del diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha hecho su propia definición del caso Gürtel: "Algo que se creó en el año 2008, porque nuestra empresa colaboraba con el PP. Si en lugar de colaborar con el PP fuese con una compañía multinacional no estaríamos aquí ahora".