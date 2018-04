El Consejo de Europa pide la dimisión del senador Agramunt, acusado de ser sobornado con prostitutas

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado una resolución en la que plantea que el senador del PP Pedro Agramunt y el diputado del PDeCAT Jordi Xuclá abandonen su puesto en esta institución tras la investigación encargada por el Consejo que apunta a que infringieron el código de conducta para observadores internacionales en las elecciones parlamentarias de 2015 en Azerbaiyán. En el caso del senador, esa investigación señala además que hay "fuertes sospechas" de que fue partícipe de "actividad de naturaleza corrupta".

La resolución ha sido aprobado por 123 votos a favor, nueve en contra y 10 abstenciones, entre ellas la del 'popular' Xavier García Albiol. En ella se reclama también a los grupos parlamentarios a los que pertenecen estos políticos, así como a los parlamentos nacionales y a los propios gobiernos que examinen este informe de investigación y que tomen las medidas necesarias porque son casos que "requieren plena atención". Las conclusiones de ese informe son "ahora indiscutibles".

Negó que fuera sobornado con prostitutas

El senador del PP y expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa negó este miércoles que fuera sobornado con prostitutas mientras participaba en una misión electoral del Consejo de Europa en Azerbaiyàn en 2015, y aseguró que no va a dimitir ni a renunciar a su escaño.

Agramunt respondió así en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Ser, al ser preguntado sobre el informe que le involucra en presuntas actividades corruptas en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y ha manifestado que este documento es "un montón de acusaciones, de comentarios y de rumores hechos de forma anónima sin ninguna prueba".

Según el senador valenciano, las 219 páginas del informe "son mentiras", tachó de "barbaridad" que diga que fue ayudado por este país para ser presidente del grupo parlamentario y negó que recibiera 200.000 euros para asegurar su victoria.

"La campaña consistió en enviar un e-mail" a los miembros de su grupo "y esto es gratis", insistió.

Preguntado también sobre si fue sobornado con prostitutas mientras participaba en la misión electoral, como señala el informe, ha asegurado que "por supuesto que no" y que es "falso".

Yo tengo una edad y eso me parece una fantasía. Y uno puede decir 'ojalá yo pudiera hacer esas cosas', pero como usted comprenderá yo ya no estoy para esas cosas"

"Lo que voy a decir es un poco fuerte. Yo tengo una edad y eso me parece una fantasía. Y uno puede decir 'ojalá yo pudiera hacer esas cosas', pero como usted comprenderá yo ya no estoy para esas cosas", añadió.

Preguntado sobre si cuando dice "ojalá yo pudiera hacer esas cosas" alude a prostitutas, respondió que "no", sino "a tener una capacidad de una vida en ese sentido".

"Es una acusación ridícula y como todas, sin pruebas", ha añadido, y ha atribuido este informe y las acusaciones al hecho de que ha sido uno de los parlamentarios que no ha aceptado el 'status quo' que existe en la Asamblea.

Desmintió recibir productos de lujo

Agramunt desmintió "absolutamente" también que recibiera productos de lujo electrónicos, relojes, joyas y vacaciones pagadas a través de compañías anónimas, como dice el informe.

Señaló, asimismo, que su posición "no ha sido entendida por algunos países que están utilizando el Consejo Europa como campo de batalla".

"Y estoy hablando de Rusia versus Ucrania, por ejemplo", aseguró para añadir que una de las personas que más le acusan en el informe es un diputado ucraniano que se ha distinguido por ser su "gran enemigo público".

Llegaron a decirle que tenía fotos suyas "con señoras" [prostitutas] y él respondió en broma: "Mándemelas y así las podré enseñar a mis amigos", ya que él presumiría de "ir con una señora estupenda al lado"

Ha dicho que este diputado llegó a decirle que tenía fotos suyas "con señoras" y él le respondió en broma: "Mándemelas y así las podré enseñar a mis amigos", ya que él presumiría de "ir con una señora estupenda al lado".

Preguntado si presumiría de ir con una prostituta, respondió que "no".

No dimitirá

Para Agramunt el informe es "increíble" y una "barbaridad", y aseguró que no va a dimitir porque no ha hecho "nada ilegal" y porque "no hay ningún reproche jurídico" en toda su actuación.

Preguntado si tras hacerse público el informe ha recibido la llamada de la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, dijo que no pero que sí que habló con el portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, José Manuel Barreiro, quien ha respaldado su labor, al igual que el secretario de Política Internacional del partido.

Agramunt se mostró convencido de que hay decisiones en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que no se toman por los parlamentarios sino por "toda una red un entramado de organizaciones no gubernamentales", y se refirió a la fundación Open Society, del multimillonario George Soros.

Por último manifestó sin intención de llevar el informe a los tribunales y "saber quiénes han dicho esas cosas y en base a qué pruebas".