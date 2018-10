El Congreso también reprueba a Delgado por la defensa de Llarena y los audios de Villarejo

Dolores Delgado vuelve a ser reprobada. Esta vez, en el Congreso de los Diputados y con 166 votos a favor, 91 en contra (PSOE y PNV) y 83 abstenciones (Podemos). Este martes la Cámara ha debatido la moción presentada por el Grupo Popular. El PP reclamaba la dimisión inmediata de la Ministra de Justicia y, en caso contrario, que se instara al Ejecutivo de Pedro Sánchez a destituirla al considerarla "inhabilitada" para el cargo.

La diputada popularMaría Jesús Moro Almaraz ha reclamado las "responsabilidades políticas a una funcionaria pública por partida doble". Desde su partido han exigido el cese de la ministra por su "ausencia completa de ejemplaridad", por su actitud ante la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, sus relaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y por "usar" el Ministerio como "sucursal" del despacho de su amigo Baltasar Garzón, presente en la comida de 2009.

"Queremos que el presidente cumpla con su propia receta ética", ha subrayado Moro en la tribuna del Congreso. Ciudadanos también ha apoyado la moción. "No necesitamos una ministra que no ceda al chantaje, necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada", ha subrayado el portavoz de la formación naranja, José Ignacio Prendes.

Segunda reprobación

Tras la votación de este martes, el Congreso ha acordado el "cese inmediato" de la ministra, como lo hizo el Senado el pasado 25 de septiembre, cuando reprobó a la ministra por las mismas razones. Así, Delgado se alza con el título de la primera ministra de Sánchez reprobada en el Congreso y en el Senado. ¿Dimitirá? ¿Sánchez la dejará caer? El pasado 26 de septiembre, tras la votación de la Cámara Alta, la titular de Justicia remarcó que no iba a dimitir. Que no.

"No voy a dimitir por varias razones y una de ellas es que, después de seis años de parálisis política (con el Ejecutivo de Rajoy), este Gobierno está trabajando por la ciudadanía y no para salvar causas penales", espetó al resto de los diputados entre los aplausos del grupo socialista.

Sánchez se equivoca

Horas antes de la votación de este martes, el presidente del Gobierno criticó al PP por presentar la moción en contra de la ministra. Lamentó que a los que "les costaba conjugar el verbo dimitir en primera persona son capaces ahora de hacer todo lo posible por conjugar ese verbo en tercera persona".

En este sentido, Sánchez insistió en que por mucho que el PP reclame la dimisión de Delgado, "no lo van a lograr". "Ya les digo yo que no lo van a lograr", subrayó el presidente en plena rueda de prensa en la Moncloa junto al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Pero el presidente se equivocó.

Comparecencia en el Congreso

Ahora, tras dos semanas de silencio y una nueva reprobación de las Cortes, Delgado tendrá que dar explicaciones este miércoles en el Comisión de Justicia. Comparecerá -a petición propia y a solicitud de PP y Cs-. Lo hará, como lo hizo en el Senado, por los audios de la conversación que mantuvo en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo.