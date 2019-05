Los diputados presos llegan al Congreso para entregar sus credenciales

Los cuatro diputados electos que se encuentran en prisión preventiva por la celebración del juicio del 'procés' han llegado al Congreso poco antes de las 10.00 horas para llevar a cabo los trámites que les permitirán mañana tomar posesión de sus escaños en la Cámara Baja.

Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat, a los que el Tribunal Supremo ha dejado salir del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) para que en el Congreso entreguen las credenciales que certifican que fueron elegidos en las urnas el pasado 28 de abril, han llegado a la Cámara Baja en distintos vehículos.

Diputados de Esquerra, con su futuro portavoz, Gabriel Rufián, al frente, han esperado la llegada de los presos en la planta del edificio del Congreso en la que los diputados electos en prisión cumplimentarán los trámites.

También han estado presentes la próxima portavoz de JxCat, Laura Borrás, junto a Miriam Nogueras, y el parlamentario de BilduJon Iñarritu.

Una vez en la Cámara, custodiados por la Policía Nacional, tendrán que entregar sus credenciales, y tras ello registrar sus bienes e informar de sus actividades; igualmente, completarán los trámites con la Oficina de Asuntos Económicos para que se proceda al pago de las retribuciones como parlamentarios y se acojan al régimen de protección social de los diputados.

Asimismo, cumplimentarán los formularios para que tengan acceso al móvil y a la tableta electrónica a los que los diputados tienen derecho, y se harán la foto que posteriormente se verá en sus correspondientes perfiles de la web del Congreso.

Raül: "Som polítics, fem política, i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta, però no només l'acta. Gràcies a totes i tots per l'estima. Endavant!" pic.twitter.com/yGlKpckunw