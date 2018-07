El Congreso tumba la cúpula de RTVE que proponían PSOE y Podemos

El Pleno extraordinario celebrado este lunes en el Congreso de los Diputados para renovar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE ha terminado con sorpresas. La Cámara Baja ha tumbado la propuesta de PSOE, Unidos Podemos y PNV para que Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluís Micó y Juan Tortosa formasen parte del Consejo al no lograr el voto a favor de la mayoría absoluta que necesitaba para salir adelante.

Según fuentes parlamentarias, la situación se ha producido "por la equivocación no intencionada de dos diputados" que habrían emitido su opción pensando que estaban votando a favor o en contra de la candidatura de Tomás Fernando Flores a la presidencia provisional del Consejo en lugar de a los consejeros, una elección que figuraba en el segundo punto del orden del día y que, al no completarse la renovación de los miembros del Consejo de RTVE -primer punto a tratar-, también ha decaído.

El PSOE ha adelantado que va a intentar que se repita la votación dado que los "errores" no habrían sido "intencionados", pero todo apunta a que el Gobierno tendrá que proponer un administrador único

En total, cada uno de los cuatro candidatos ha logrado 175 votos a favor de los 176 que se requerían, es decir,no se ha alcanzado la mayoría absoluta que se necesitaba para desencallar la renovación de la cúpula, una situación que llevaría al Gobierno a proponer un administrador único para estar al frente del ente público temporalmente que, por otro lado, también tendrá que contar con el visto bueno del Congreso. Primero, requerirá los votos de dos tercios de la Cámara Baja y, si esto no sucede, tendrá que ser avalado por la mayoría absoluta.

Además de dos votos nulos, también ha habido dos ausencias. Desde el PSOE están intentando que se repita la votación dado que los "errores" no habrían sido "intencionados". "Lamentamos este error humano, estamos hablando con Gobierno y con los letrados de la Cámara para saber si se puede repetir la votación y que haya un Consejo de Administración o si la única opción es proponer a un administrador único", ha explicado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

Siete plenos... y camino de 10

Preguntada por el coste del proceso de renovación de la cúpula de RTVE, ya que el de este lunes el séptimo Pleno extraordinario, Lastra defiende que el Real Decreto "necesitaba consenso" y no es "ni más ni menos tortuoso que poner en marcha la ley" ante un proceso de "bloqueo" del que ha culpado al PP. La socialista tampoco ha aclarado si, en caso de proponer un administrador único, este será Tomás Fernando Flores.

En Unidos Podemos tienen claro que ellos no han fallado en la elección del Consejo de RTVE, pero han insinuado que el error podría haber sido intencionado. La portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que "no deja de ser sospechoso" que el fallo "caído del cielo" de hoy en la votación sobre RTVE en el Congreso se haya producido después de que algunos tuvieran "tanta insistencia" en que no saliera adelante, por lo que puede que no haya sido "casualidad".

"Sospechamos que quizá alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que la dirección transitoria de RTVE se ponga a trabajar ya de forma definitiva. Las casualidades en el Congreso por desgracia no suelen existir", ha dicho.

"Monumento al disparate"

Al término del Pleno, el Partido Popular ha pedido este lunes al Gobierno la retirada del real decreto de renovación de RTVE, el "decretazo", según lo ha calificado el diputado Ramón Moreno. "Esto es el más colosal monumento al disparate. Me siento totalmente avergonzado del espectáculo que el Gobierno nos está obligando a hacer, por su irresponsabilidad de traer un 'decretazo' que no estaba justificado, y que con mentiras no se puede traer a este Parlamento", ha señalado.

Esta votación, según Moreno, ha demostrado la "debilidad de este Gobierno, que entró por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas, y que se ha plegado al chantaje populista y nacionalista".

PP y Ciudadanos piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire el 'decretazo' y hacen un llamamiento al concurso público

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire el real decreto de renovación de RTVE porque lo sucedido este lunes en el Pleno ha supuesto un "espantoso ridículo" ante una "cacicada".

Girauta se ha mostrado satisfecho de no haber participado, según ha dicho, "en esta cacicada y en este intento desvergonzado de control de los medios públicos" y ha pedido que retire el decreto porque "bastante daño han hecho ya" a la Corporación" para hacer un llamamiento al "concurso público".

Concurso público

Ante el caos producido este lunes en el Pleno extraordinario, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha solicitado un informe a los letrados de las Cortes para ver cómo se puede resolver la situación que previsiblemente se conocerá mañana miércoles. Cabe recordar que las Mesas del Congreso y del Senado se reunieron el martes pasado para poner en marcha el nuevo procedimiento mediante concurso público y limitar, de esta forma, el mandato de la cúpula acordada por PSOE, Podemos y el PNV a una duración de tres meses.

Este procedimiento coincide en el tiempo con la elección directa por parte del Congreso de una dirección interina y transitoria en virtud del decreto que fue aprobado por el Gobierno el pasado 22 de junio, un proceso que iba a culminar previsiblemente esta semana, pero tras el error de este lunes no ha sido posible.