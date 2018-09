El Congreso aprueba la propuesta de Ciudadanos para suprimir los aforamientos

Era una votación meramente simbólica, pero el debate sirvió para poner de manifiesto la gran diferencia de posturas que existe entre los distintos partidos sobre la reforma exprés de los aforamientos que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Congreso de los Diputados aprobó sin ningún voto en contra la moción impulsada por Ciudadanos que llama a emprender una reforma urgente de dos artículos de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno y que insta a los parlamentos autonómicos a caminar en el mismo sentido. La gran diferencia con la propuesta de Moncloa es que ésta última se limita al ámbito privado del cargo público y no a su función política.

La del partido naranja va mucho más allá y prevé acabar por completo con la prerrogativa. "Lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión de los aforamientos", espetó Rivera durante el debate de la moción. Su argumento es que, al limitar al ámbito privado la eliminación del foro, los cargos públicos seguirían "blindados" ante los posibles delitos de corrupción.

Por su parte, Unidos Podemos decidió abstenerse al comprobar que Ciudadanos no había aceptado la enmienda presentada por el PNV para suprimir también la inviolabilidad de la que goza la figura del Rey y ampliar la supresión del foro al ámbito judicial, institucional y a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Además, abrir una reforma sólo para los aforamientos se queda "muy corto" para el grupo morado. Desde el partido de Pablo Iglesias abogan por aprovechar el posible cambio de la Carta Magna para suprimir también las denominadas puertas giratorias o para despolitizar la Fiscalía General del Estado y asegurar blindaje de los servicios públicos en la Carta Magna.

Al igual que los socialistas, el PP votó a favor de la moción para no quedar retratado como el único gran partido contrario a la supresión de la prerrogativa. Algo que, según defendió la diputada Beatriz Escudero, no es en ningún caso "un privilegio". Los populares dieron el visto bueno a la iniciativa a pesar de que Ciudadanos no aceptó su enmienda que contemplaba alargar el trámite mucho más allá de los tres meses previstos por la formación naranja o de los sesenta días que maneja el Gobierno para acometer al cambio.

La moción naranja insta asimismo a que los parlamentos autonómicos modifiquen sus respectivos Estatutos de Autonomía para terminar con la prerrogativa de la que disfrutan también los políticos regionales. Un extremo con el que no transigieron los grupos independentistas catalanes como el PDeCAT. El diputado Jordi Xuclà, criticó que este hecho iba en contra del autogobierno. De momento, sólo Murcia, Canarias y Cantabria han dado pasos en este sentido.