El Congreso tumba los Presupuestos de Sánchez y le aboca a convocar elecciones

El Congresode los Diputados ha tumbado este miércoles los Presupuestos Generalesdel Estado de 2019. Los grupos independentistas catalanes de ERC y PDeCAT, al igual que PP y Ciudadanos, han votado a favor de las enmiendas de totalidad que devuelven el proyecto presupuestario al Gobierno de Pedro Sánchez. En total, ha habido 191 votos a favor de rechazar las cuentas públicas, 158 en contra y una abstención.

La devolución del Presupuesto no obliga al Ejecutivo a convocar elecciones de forma inmediata, pero limita enormemente su margen de maniobra, pues tendría que trabajar con los elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Es la segunda vez en la historia de la democracia española que el Congreso rechaza la tramitación de un presupuesto. La primera fue a finales de 1995, cuando la CiU de Jordi Pujol retiró su apoyo al Gobierno y obligó a Felipe González a convocar elecciones a los seis meses, en marzo de 1996.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comenzó a dar por perdidas las cuentas este mismo martes, tras la negativa de los separatistas a retirar sus enmiendas en pleno inicio del juicio del procés en el Tribunal Supremo. "Si la tramitación de los Presupuestos Generales depende del derecho de autodeterminación de Cataluña, les adelanto que no habrá Presupuestos", quiso dejar claro desde la tribuna.

Montero se erigió en defensora del proyecto presupuestario durante varias horas en las que equiparó a los separatistas con PP y Ciudadanos. Con los líderes de estos dos partidos mantuvo un bronco enfrentamiento durante la sesión de este martes, en que reclamaban una y otra vez la convocatoria de elecciones. Una potestad que, como han recalcado varios ministros a la salida del Pleno, "sólo está en manos del Presidente". Aunque el jefe del Ejecutivo ha puesto rumbo a La Moncloa sin hacer declaraciones tras la derrota en la Cámara Baja, está previsto que este viernes haga públicos sus planes.

Adelanto electoral

"La obligación de un Gobierno es que las cosas vayan mejor para su país. Y a esa tarea nos estamos dedicando con ahínco desde hace ocho meses", señalaba Montero este miércoles en la recta final de un debate donde abonaba el terreno para el adelanto de los comicios entre aires de despedida. El portavoz del PNV Aitor Esteban, le echaba un capote recriminando a los independentistas haber pensado "en el qué dirán" y no en el contenido del proyecto presupuestario.

En total, las cuentas que el Ejecutivo ha negociado durante meses con Unidos Podemos afrontaban seis enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria, además de los grupos independentistas catalanes. Unas enmiendas que han frenado en seco las aspiraciones del Gobierno de alargar la legislatura hasta su final natural en 2020.

Fuentes de la dirección de Unidos Podemos dan por hecho que el Ejecutivo socialista -"que decidió gobernar en solitario"- no puede estirar mucho su mandato. Aunque la ministra Montero ha señalado en los pasillos que tiene previsto "culminar" las medidas "que no estaban en los Presupuestos", los morados cambian ahora su papel de socio prioritario en el Parlamento para no 'hacer la campaña' al PSOE. Sin embargo, no descartan de plano dar su apoyo puntual a algún decreto que cumpla al 100% sus exigencias.

Rivera y Casado

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que una vez constatado que las Cortes Generales "no apoyan la Ley más importante", el Ejecutivo tiene que tomar una decisión "absolutamente inaplazable" de llamar a las urnas. Para el jefe de los populares, la votación de este miércoles es "punto de inflexión" que "marca el fin de trayecto de Sánchez al frente del Gobierno".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que ya es el momento de "permitir que los españoles voten". "Somos los únicos que vaticinamos que la legislatura estaba agotada hace mucho tiempo", ha señalado. "Pedimos a Rajoy que convocara elecciones, no lo hizo, y ya se sabe cómo acabo", ha sentenciado.