La Comunidad Madrid dice que el informe del máster se refiere a Cifuentes

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha precisado que el informe emitido por la Fundación Madri+d en 2013, con recomendaciones sobre el máster en Derecho Público del Estado Autonómico, se refiere al posgrado cursado por la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2011-2012.

Aunque previamente el presidente del PP, Pablo Casado, cursó un máster similar en 2008-2009, que entonces se denominaba máster en Derecho Autonómico y Local, el informe emitido por la Fundación Madri+d, adscrita a la Consejería de Educación, evaluó con algunas recomendaciones de mejora el máster que hizo Cifuentes, y no el anterior.

Así lo han asegurado a EFE fuentes del Gobierno regional, después de que la Cadena Ser publicara que la Comunidad de Madrid ya había "detectado irregularidades en el máster de Cifuentes y Casado en 2013", relativas a la "opacidad en la gestión del máster o la poca transparencia con el sistema de reconocimiento de créditos", según la emisora.

No obstante, de acuerdo a la Consejería madrileña de Educación, el máster de Casado estaba "autorizado de acuerdo al Real Decreto 56/2005, que fue derogado por el Real Decreto 1393/2007", mientras que el máster de Cifuentes se creó en 2009 bajo el paraguas de este segundo real decreto.

Las mismas fuentes han indicado que el máster cursado por Casado, al ser anterior a esta normativa, no tenía que pasar por este tipo de evaluaciones.

Casado se defiende

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado en Melilla que el informe de la Fundación no se refiere a su curso de posgrado sino a otros "que sucedieron en los años posteriores".

El informe de seguimiento hecho por la Fundación Madri+d en 2013, al que ha tenido acceso Efe, evalúa como "inadecuados" elementos como la modalidad del curso, que en la memoria se define como "semipresencial", mientras que en la web se describe como "presencial".

Otros puntos considerados "inadecuados" en ese máster son que la universidad no tenía publicada "la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos" y que las guías docentes de las asignaturas eran "incompletas y les faltaba información básica".

El informe

Asimismo, se observaba "un empeoramiento de los indicadores de resultado sobre todo en lo relativo a la tasa de graduación", sin que la URJC especificara las acciones de mejora necesarias para elevar esa tasa.

Tampoco figuraba "el sistema de toma de decisiones ni las normas de funcionamiento", pese a todo lo cual la valoración final de este máster impartido por el Instituto de Derecho Público de la URJC era "adecuado con recomendaciones".

De acuerdo con la Consejería, las recomendaciones no eran vinculantes, pero podían suponer la no continuidad del título en el caso de que la universidad no rectificara antes de la siguiente evaluación por la Fundación, que no llegó a realizarse puesto que la URJC suprimió este máster en 2014.

La Fundación Madri+d es el órgano encargado de la evaluación de la calidad de los títulos universitarios impartidos en la Comunidad de Madrid.