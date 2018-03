Puigdemont firma un comunicado como "presidente de la Generalitat": "El estado aprisiona ideas"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha emitido un comunicado en la tarde del viernes en sus redes sociales con el escudo y el sello de la Generalitat de Catalunya y del 'Gobierno de la República', calificándose a sí mismo como presidente de la Generalitat. En este comunicado, el expresidente acusa al Estado español de "querer meter en prisión a las ideas".

"El asedio de la justicia española contra nuestro país nos interpela a todos. No sólo a los independentistas, sino a todos. Porque si Cataluña ha llegado a ser un país de oportunidades, si ha llegado a ser un solo pueblo, ha sido precisamente porque lo que nos identifica como sociedad es la libertad, la democracia, la tolerancia, la modernidad. Y ahora estos valores están en riesgo por la involución reaccionaria del estado español".

El político ha asegurado que "el Estado no acepta los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Ya se ha visto que el problema no son los candidatos sino la victoria democrática del independentismo (...) El Estado español debe saber que los catalanes no nos someteremos".