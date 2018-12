Colau urge a Torra a rectificar su "irresponsable" apoyo a la vía eslovena

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha urgido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a rectificar "inmediatamente" por defender la vía de Eslovenia a la independencia, al considerar que sus declaraciones constituyen "una grave irresponsabilidad".

Colau ha criticado las manifestaciones de Torra en un mensaje de Twitter, en el que añade el tuit que ayer publicó la cuenta oficial del Govern con las palabras del president: "Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres".

Aquestes declaracions són una greu irresponsabilitat. Com alcaldessa de Barcelona demano al President @QuimTorraiPla i al seu Govern q rectifiquin immediatament. La cohesió social de Catalunya ha d’estar per sobre d’ocurrències i cortines de fum per tapar els problemes del govern pic.twitter.com/t6SkVFzE3M