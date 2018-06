Colau exige a Sánchez que acerque ya a los presos soberanistas y haga "todo lo que esté en su mano" por liberarlos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el acercamiento de los presos soberanistas a cárceles catalanas sea "inmediato" y ha reiterado que es una decisión del Ejecutivo.

"Esto depende del Gobierno de España y, por lo tanto, tiene que ser inmediato. Y debe hacer todo lo que esté en sus manos para que salgan en libertad", ha reclamado en una entrevista de El Punt Avui.

Colau ha sostenido que se debe abrir "una etapa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalitat, y ha expresado su confianza en que ambas partes tengan voluntad de hablar y encontrar puntos en común.

Preguntada por si en la primera reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, deberían hablar sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña, ha señalado que debe ser posible pero que no hay que presionar en este primer encuentro: "En democracia, no puede haber temas tabú, pero en esta primera reunión tampoco podemos esperar que se resuelvan grandes cuestiones que no se han resuelto durante décadas".

"Ambos deberían transmitir la voluntad firme de que creen que el otro ha ido al encuentro con la voluntad de comenzar una etapa de diálogo. Y esto sería muchísimo", ha destacado.