Barcelona sigue la estela del Parlament y aprueba una resolución para abolir la Monarquía

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha pedido este viernes en el pleno la abolición de la monarquía, mediante una declaración institucional impulsada por la CUP y apoyada por los comunes de la alcaldesa Ada Colau, el PDeCat y ERC.

El documento "rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI”, al que le acusan de apoyar “violencia ejercida por los cuerpos policiales” durante el 1-O. Asimismo, reprueba “los actos represivos en contra de la ciudadanía y las amenazas de aplicación del 155 y de la ilegalización de los partidos políticos catalanes".

Rechazo de PSC, Cs y PP

Cs ha pedido no abordar la declaración institucional sobre el Rey. Sus concejales, al no poder impedir el debate de la moción, abandonaron el pleno. El PP ha optado por quedarse y argumentar por qué no suscribía las declaraciones, al igual que los del PSC.

La declaración del Consistorio barcelonés llega después de que el Parlament reprobara al Rey por los mismos motivos días atrás. El Gobierno ha anunciado que recurrirá la resolución de la cámara catalana.