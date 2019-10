Colau fuerza a Iglesias a que aparque la idea del referéndum en Cataluña

Ada Colau impone a Podemos un giro en su estrategia de campaña. Pablo Iglesias viajó el pasado jueves a Barcelona para cerrar filas con la alcaldesa. Sabe que Colau quiere apartar a Jaume Asens, amigo de Iglesias y partidario de la línea dura sobre el referéndum de autodeterminación, como adelantó Vozpópuli. Pero el resultado de la reunión ha sido que la regidora de Barcelona ha impuesto su criterio, es decir, recular hacia la “mesa de partidos” alejando el referéndum. Se trata de la misma posición que los federalistas han defendido desde hace tiempo, pero que Colau ha ignorado. Al menos hasta ayer.

Ahora, Colau desempolva esa estrategia para desactivar a Íñigo Errejón en Cataluña. “Se ha dado cuenta de que debe cambiar de táctica”, admiten fuentes de los Comunes. La alcaldesa ha explicado a Iglesias que Cataluña vive un escenario inédito, y que Podemos está amenazado por la “pinza” de la CUP y Más País.

Lo llama el "nuevo escenario postsentencia", en el que considera conveniente frenar las peticiones del segmento más soberanista de los Comunes. Y aunque Iglesias intentó actuar de "pacificador", según fuentes de Podemos, solo ha logrado coincidir con Colau en hablar de liberación de los condenados por el procés, o sea de indulto. En todo lo demás, se ha impuesto el criterio de la regidora de Barcelona.

Lucha contra Errejón

Colau apuesta fuerte en las generales del 10 de noviembre. Su plan pasa por ganar a Errejón y demostrar que Podemos solo resiste en Cataluña, como ha ido desvelando este diario. Acto seguido, dará el asalto a Madrid para tener más peso en el partido. Es consciente de la debilidad de Errejón, pero no le quiere conceder ni un metro. Calificó de “agresión” su candidatura en la Ciudad Condal, y en la pelea con el ex número dos de Podemos está alineada con Iglesias.

También Errejón, por su parte, ha modificado su táctica. En las últimas semanas ha escondido a su candidato, Juan Antonio Geraldes, quien eligió como cabeza de lista aun sabiendo de su pasado en listas con la CUP. Y ha pedido a Carolina Bescansa que fije las nuevas líneas estratégicas de Más País, como adelantó Vozpópuli. Bescansa, candidata por La Coruña, viajó a Barcelona. Y en ese viaje movió la primera ficha: habló de “diálogo”, de mesa de los partidos y de aparcar el referéndum. Es decir, lo mismo que plantea ahora Podemos.

💬@AdaColau: "Jaume Asens i Pablo Iglesias han estat valents en defensar el diàleg. Necessitem persones com ells en aquests moment de bloqueig per trobar sortides i no repetir els errors del passat."Streaming📽️👉https://t.co/5MUReURlJfpic.twitter.com/HkG4DuUNNG — En Comú Podem (@EnComu_Podem) October 24, 2019

Foto emblemática

Ante la irrupción de Bescansa, Colau ha decidido dar un giro de 180 grados en su estrategia. Lo ha hecho sin mucho debate interno. Lo cierto es que Colau ha tomado las riendas de la campaña. La foto de la rueda de prensa del pasado jueves era explicativa: Colau en el centro, e Iglesias y Asens, candidato a la presidencia y número uno en la lista en las generales, respectivamente, en cada lado.

“Ada ha tomado el control de la campaña, quiere ganar a Íñigo y plantearse como lideresa de Podemos”, insisten a este medio fuentes del entorno de Colau. Iglesias, por su parte, más débil que nunca, sabe que su supervivencia política depende del resultado del 10 de noviembre. En Andalucía los anticapitalistas quieren disputarle el liderazgo, y aunque las relaciones con Colau no son malas (ella no traicionó cuando Errejón creó su partido nacional), el secretario general es consciente de que en política no puede dar nada por definitivo.

En cuanto a la mesa de partidos, o sea aparcar el referéndum en Cataluña, algunos reprochan que "es la única vía posible, pero se debería haber tomado antes”. “No hay ninguna propuesta original”, reconocen otros. En el texto de acuerdo al que ha tenido acceso este diario, Colau se limita a hablar de un nuevo pacto “entre Cataluña y España”. Se trataría de un acuerdo aprobado en un foro (la mesa de partidos) tan difícil de convocar como de cerrar.

Lo único relevante es que “se han aparcado las propuestas de máximo de Asens”, añaden desde los Comunes. “Ada es pragmática”, concluyen. Sobre todo cuando en juego está su futuro político.