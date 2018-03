Clara Ponsatí se entregará este miércoles en Escocia

La exconsellera Clara Ponsatí se entregará este miércoles a las autoridades escocesas, según ha adelantado este martes TV3.

El abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, ha asegurado a la cadena que prepara la comparecencia de esta semana, "en una comisaría primero y ante el juez después en Edimburgo". Este trámite ya había sido realizado por Ponsatí en Bruselas, donde quedó en libertad con alguna medida cautelar.

"A los tribunales no les gusta sentir que otro miembro de la Unión Europea no respeta las leyes ni la Convención Europea de los Derechos Humanos. No es una batalla cualquiera, lo aceptamos. Sabemos que tenemos delante una batalla muy difícil", ha dicho el abogado a TV3.

Este lunes, Anwar aseguró que la exconsejera catalana de Educación se entregaría esta semana a la Policía escocesa y que posteriormente recurriría la euroorden de extradición a España.

Ponsatí, implicada en el proceso independentista ilegal de Cataluña, trabaja como profesora en la Universidad escocesa de St Andrews, adonde llegó este mes tras permanecer huida de la justicia en Bélgica junto a otros políticos catalanes.