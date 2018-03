La Policía escocesa pide a Ponsatí que se entregue

La Policía de Escocia ha anunciado haber recibido la euroorden de arresto de la exconsejera de Enseñanza del Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, y ha informado que se ha puesto en contacto con su abogado para que la exconsejera se entregue.

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.