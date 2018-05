Ciudadanos abandona a Rajoy y pide nuevas elecciones

Ciudadanos rompe con Mariano Rajoy. El partido de Albert Rivera ha pedido este viernes elecciones anticipadas al considerar que la corrupción ha finiquitado la legislatura y que la situación del Gobierno es "insostenible". "El PP ha liquidado la legislatura", ha dicho el secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en Valencia.

Villegas ha explicado que la solución a la grave crisis política que ha provocado la sentencia del caso Gürtel pasa por dar la palabra a los españoles. El partido naranja quiere que sea Rajoy el que convoque las elecciones. Pero advierte de que si no lo hace y "se enroca" impulsará una "moción de censura instrumental" en el Congreso para que un nuevo presidente llame a las urnas.

"La corrupción ha liquidado esta legislatura, nos deja un gobierno débil e inoperante y la solución es fortalecer España y eso pasa por dar voz a los españoles", ha dicho.

Lo que no va a hacer Ciudadanos es apoyar la moción que ha registrado el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Villegas ha señalado la solución no pasa "por las prisas y el oportunismo del señor Sánchez". "La solución no es que salga Rajoy de la Moncloa para que entre Sánchez", ha asegurado Villegas.

"No hemos hablado con el PSOE sobre la moción de censura que ha propuesto, y por tanto "habrá recabado otros apoyos de los separatistas, como PdeCat, Compromís o ERC. En esa moción no va a estar Ciudadanos". Villegas le ha pedido que la retire.

La duda es si Rajoy puede convocar elecciones. El PSOE ha registrado la moción de censura este mismo viernes en el Congreso. El artículo 115 de la Constitución dice que el presidente del Gobierno no podrá disolver las Cortes y convocar elecciones "cuando esté en trámite una moción de censura".

La duda es si legalmente la moción de Sánchez está en trámite. La tramitación formal no se da hasta que la Mesa del Congreso, cuya próxima reunión está prevista el lunes, la admita a trámite. Pero fuentes parlamentarias sugieren que es muy improbable y va contra toda lógica que un presidente aproveche un resquicio que es puramente de calendario para llamar a las urnas.

Villegas ha dicho que una Ejecutiva extraordinaria de Ciudadanos discutirá el próximo lunes los plazos y los próximos pasos. Antes de registrar cualquier iniciativa, el partido naranja quiere atar la aprobación de los Presupuestos, pendientes del Senado, y consensuar la respuesta del constitucionalismo al desafío separatista en Cataluña. Ciudadanos, con 32 escaños, no puede registrar en solitario una moción de censura en el Congreso. Necesitaría el apoyo de otros tres diputados.