Ciudadanos pide la dimisión de Cifuentes por la polémica de su máster

No creen a Cristina Cifuentes y no aceptan las condiciones que ha querido imponer el PP en la comisión de investigación del máster. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado la dimisión, "hoy mismo", de la presidenta de la Comunidad y su sustitución por otro miembro del PP. Prefieren el 'modelo Murcia', con la dimisión de la Jefa de Gobierno y que el Partido Popular siga en el poder con otra persona.

Aguado dijo en rueda de prensa que esperaba que Cifuentes presentara su dimisión “hoy mismo” para no dilatar esta situación y así no ver todas las mañanas una noticia sobre este asunto. “En cualquier caso- añadió- la renuncia tendría que producirse antes de que termine este mes de abril”.

El portavoz de Ciudadanos señaló que el acuerdo de investidura se ha roto y por lo tanto queda congelado a la espera de que el sustituto decida retomarlo. “Nos gustaría que los puntos recogidos en aquel pacto llegaran hasta el final, pero dado que lo firmamos con Cifuentes y esa confianza se ha roto, hay que ver si el nuevo candidato tiene a bien aceptarlo y levarlo a cabo”.

La comparecencia de Aguado duró apenas 13 minutos y explicó que después de 20 días de leer noticia tras noticia han recibido un documento del PP que “propone desvirtuar la comisión de investigación desde la primera letra convirtiéndola en una especie de persecución contra los periodistas, profesores o personas que han colaborado para saber la verdad”.

“Querían eso -añadió- en vez de una comisión para saber la verdad y para aclarar las cosas. Es el mundo al revés. Quieren perseguir a los periodistas y sus fuentes y no a los corruptos y sus aliados. Exigimos la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y pedimos al PP que presente una candidatura alternativa para dirigir el Gobierno hasta las elecciones el año 2019”.

El portavoz de Cs explicó que su partido es un grupo responsable que ha intentado hasta el último momento impulsar una comisión para conocer la verdad, pero hemos comprobado que el PP no tiene ninguna intención de saber la verdad y que lo único que quieren es proteger a la señora Cifuentes “y seguir sacrificando el prestigio de la Universidad pública en beneficio propio”.

Nuevo candidato

Cree que la presidenta regional tiene que quedarse a un lado y dejar a otra persona del PP que conduzca. "Que la transición se haga de la manera más rápida y podamos dedicarnos los problemas de los ciudadanos", añadió.

Aguado sabe que la decisión es “contundente", “valiente”, pero es necesaria porque Cifuentes está perjudicando a los ciudadanos y a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que están “cabreados” con la imagen que se está transmitiendo.

Cree que deberá ser el PP el que decida si quiere mantener el Gobierno o perderlo en una moción de censura. Tras la insistencia de los periodistas, explicó que el PP tiene que decidir si quiere una alternativa o una moción de censura.

“Nosotros -añadió- hemos perdido la confianza en Cristina Cifuentes y ahora deberá ser el PP el que proponga un candidato alternativo. Deben ser ellos mismos los que busquen un recambio. Queremos dejar ya de hablar de corrupción. La responsabilidad es de la presidenta. No puede seguir ni un día más, deben proponer un candidato alternativo y de lo contrario tendrán que asumir la consecuencias de otras alternativas que han presentado en la Cámara grupos de la Asamblea”.

El presidente del partido, Albert Rivera, está al tanto de la situación y "todo el partido está de acuerdo en que tomemos esta postura”.

Aguado resumió que el PP no quiere saber la verdad, que Cifuentes no puede seguir y debe haber un recambio y que sea un candidato de la lista más votada el que gobierne. No descarta el escenario de votar a favor de la moción de censura, “pero nuestra propuesta es que el PP presente a un candidato”.