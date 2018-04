Ciudadanos no cede ante Cifuentes: pide su dimisión aunque haya renunciado al máster

La renuncia al Máster en Derecho Público del Estado Autonómico por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a través de una carta enviada al rector de la institución pública, Javier Ramos, no ha servido para ablandar a sus socios de Gobierno en la región. Ciudadanos no cambiará la posición por la que se decantó el pasado 10 de abril, cuando el plazo concedido a PP para que apoyase la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid en torno al título de la presidenta venció tras 48 horas: los populares tendrán que buscar un candidato alternativo como presidente antes de que termine abril.

En una misiva enviada al rector Ramos, Cifuentes renuncia al máster de la polémica y pide disculpas, aunque insiste en que cumplió todo lo que le pidió la Universidad y todo lo que exigía la ley. Que nada de lo que ha hecho es ilegal y que, si ha habido irregularidades lo han sido de tipo "administrativo" en su universidad.

Sin embargo, el perdón de Cifuentes parece haber llegado tarde para sus socios de Gobierno que, si bien aún no planean reunirse con Ángel Gabilondo con vistas a una posible moción de censura, ya han avisado al PP de que no descartarán apoyar al político socialista si la presidenta actual no dimite y hay otro candidato sobre la mesa. "Más que una carta de renuncia es una carta de confesión donde reconoce que recibió un trato de favor. Renuncias cuando sabes que has hecho trampas", ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. Y ha añadido que Cifuentes estaría buscando un "atenuante" ante el posible juicio que pueda llevarse a cabo.

Según Aguado, Cifuentes sigue "parapetada" en su despacho de la Puerta del Sol "entre asesores y equipos de comunicación" y "ya no está en condiciones de seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid". "El PP sigue pensando que van a pasar de puntillas por este asunto, pero no estamos dispuestos a que esto suceda. Exigimos su dimisión y nos encontramos con el silencio por respuesta y seguimos esperando", ha dicho Aguado. "Lo más sensato es que la lista más votada, que fue el PP, proponga un candidato alternativo y nos haga llegar a otro escenario menos deseable", ha insistido. La cuenta atrás, dice, sigue hacia la moción de censura (presentada por el PSOE contra Cifuentes) si el PP y Rajoy no actúan.

Por su parte, Ramos ya había asegurado que no tiene duda de que "de confirmarse el delito de falsedad documental, solicitaremos al Ministerio de Educación la retirada" del título del máster a Cristina Cifuentes. Así lo ha manifestado en una tribuna publicada este martes en El País, donde además ha reconocido que "se han cometido errores en estos días, no somos infalibles, pero se han tomado todas las decisiones posibles que estaban en la mano del equipo de Gobierno de la Universidad".