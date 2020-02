Ciudadanos amaga con no sumar al PP en Cataluña si Feijóo se niega en Galicia

El pacto entre el PP y Ciudadanos, de momento, solo toma forma en el País Vasco porque la negativa del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a una coalición para las elecciones del 5 de abril en Galicia amenaza con hacer saltar por los aires el verdadero objeto de deseo de los populares: una coalición en Cataluña, donde en 2017 se vieron reducidos a cuatro diputados en el Parlament frente a los 36 de la formación naranja.

Así lo ha advertido en rueda de prensa este mediodía el negociador de C's y diputado, José María Espejo-Saavedra, después de valorar muy positivamente el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para concurrir juntos a los comicios en el País Vasco ese mismo día. Espejo ha dicho que hasta esta media noche hay tiempo para que Feijóo rectifique.

Si no lo hace, "parece bastante evidente que no se puede pedir en un sitio (Cataluña) lo que se niega en otro (Galicia)", ha dicho en un claro mensaje a la Dirección Nacional de los populares para que hagan un último intento de torcer el brazo al presidente gallego.

Los centristas no se van a integrar (tres puestos) en las candidaturas del PPdeG en Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, como les ofrece Feijóo, y mañana presentarán candidatura propia a las elecciones gallegas, en busca de esos miles de votos que podrían hacer peligrar la mayoría absoluta obtenida por el el barón popular gallego en 2016 por tan solo un escaño.

Los centristas ocuparán los segundos puestos en las listas de Vizcaya y Álava, y la eurodiputada de UPyD y víctima de ETA, Maite Pagazaortundúa cerrará simbólicamente alguna de las tres candidaturas

Lo ha dicho en el día en que ambos partidos celebran el "acuerdo ganador" al que han llegado para concurrir juntos en el País Vasco a unas elecciones en las que el ex ministro Alfonso Alonso será el cabeza de lista. Una comisión, ha explicado Espejo Saavedra, decidirá posteriormente el programa de la coalición que probablemente se denominará Vascos suman.

Los naranjas tendrán segundo puesto en las listas de Álava y Vizcaya, uno de ellos para el líder de C's en esa comunidad Luis Gordillo, y cerrarán las listas gentes de la casi extinta UPyD con la eurodiputada Maite Pagazaortundúa, hermana del policía municipal de Andoain (Guipúzcoa) Joseba Pagaza, asesinado por ETA en 2001, como referente simbólico de las víctimas.

El cambio de Ciudadanos, que en 72 horas ha pasado de condicionar la coalición vasca a que la hubiera también en Galicia, se debe a que "no íbamos a privar" a los ciudadanos constitucionalistas en esa autonomía de repetir una fórmula de éxito como ha sido la de Navarra Suma en esta comunidad en las elecciones del 26 de mayo de 2019.

💬 @TeoGarciaEgea reivindica el proyecto ganador de la suma del PP y C’s en el País Vasco.https://t.co/4V4ppEBCYx — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) February 20, 2020

Por su parte, desde el PP se ha preferido resaltar en este día la unidad de un proyecto creado porque "no queremos que ni un solo voto de todos aquellos que creemos en la Constitución y en España se quede en casa, sino que dispongan de una solución aglutinadora a la que votar", en palabras de su secretario general, Teodoro García Egea.

García Egea recordó que en Álava, el PP no obtuvo escaño en la repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre -fue a parar a Bildu- porque PP y C’s no sumaron. "Ahora vamos a establecer los mecanismos para que antes de mañana (viernes) a las doce de la noche, que termina el plazo para registrar las coaliciones, tengamos todo listo, no solo en el aspecto estructural sino también en el programático",explicó.