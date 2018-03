Cs no afloja la presión sobre el Gobierno: apoyará los PGE solo si dimite la senadora Barreiro

El Pleno monográfico sobre el futuro de las pensiones celebrado este miércoles sirvió para que el Partido Popular y Ciudadanos acercasen posturas en materia presupuestaria, pero no tanto como para que la formación naranja desista en pedir como condición para aprobar los PGE que la senadora popular Pilar Barreiro entregue su acta por estar imputada por el Caso Púnica.

Pese a que la Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra la exalcaldesa de Cartagena dentro de la trama al considerar que no ha resultado "debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la investigación, la formación naranja no mueve 'ficha': "Sigue su imputación y el PP tiene que cumplir su palabra".

El PP lleva dos meses incumpliendo el acuerdo que firmó con Cs por el que los imputados por corrupción política deben irse de las instituciones y dejar de poner bajo sospecha nuestra democracia"

La decisión de la Fiscalía se produce un día después de que Mariano Rajoy anunciase una subida en las pensiones mínimas y de viudedad y ofreciese al resto de fuerzas políticas "trabajar desde este momento para alcanzar un acuerdo a lo largo de la tramitación de los presupuestos", una oferta que Rivera no pareció rechazar cuando aseguró que "lo útil ahora es negociar los presupuestos".

Fuentes del partido aseguran que "no hay novedad alguna" ante el caso Barreiro, que comparan con el del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. "El PP lleva dos meses incumpliendo el acuerdo que firmó con Ciudadanos por el que los imputados por corrupción política deben irse de las instituciones y dejar de poner bajo sospecha nuestra democracia", explican a 'Vozpópuli'.

Rebaja del IRPF

Además, las mismas fuentes inciden en que los populares cuentan con "muchos imputados" en sus filas y que "con sus incumplimientos solo demuestran que no quieren luchar contra la corrupción". Pero no solo el acta de la senadora Pilar Barreiro está condicionando el apoyo de Cs a los presupuestos. El partido presidido por Rivera hace hincapié en que no darán luz verde a los PGE si estos no contemplan partidas para la equiparación salarial de policías y guardias civiles con otros cuerpos de seguridad autonómicos, ampliar los permisos de paternidad o una rebaja del IRPF para las familias con rentas más bajas.

Cabe destacar que la imputada declaró ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del consistorio. También aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.