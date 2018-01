La relación de Ciudadanos con el Gobierno de Mariano Rajoy está cada vez más enquistada. A las disputas generadas por la negativa de la formación liderada por Albert Rivera de 'ceder' un escaño a los populares en Cataluña para que Albiol pueda formar grupo parlamentario propio en el Parlament y por petición del cese de la senadora popular Pilar Barreiro dada su condición de investigada en el marco de la trama Púnica, se suma una polémica más: el presidente del Gobierno no ha levantado el teléfono para informar a Rivera sobre su intención de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la investidura de Carles Puigdemont (JxCat) como presidente de la Generalitat, una llamada que sí se ha producido en el caso de Pedro Sánchez.

Así, mientras que el secretario general del PSOE estaba previamente informado de que Rajoy iba a pedir este jueves al Consejo de Estado el informe preceptivo al recurso que va a presentar el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de nominar a Puigdemont candidato, Rivera, su socio en el pacto de investidura que le llevó a Moncloa, no sabía nada al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas al presidente de la formación naranja aseguran que "no les importa" no haber recibido un aviso previo y que "celebran" la decisión llevada a cabo por el Ejecutivo.

A favor de la impugnación

De hecho, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que una persona huida a Bruselas no reúne las condiciones para presidir el Gobierno catalán porque, aunque volviera a España, no tendría la "libertad deambulatoria" necesaria ya que sería inmediatamente detenido, un argumento en la misma línea del defendido por Ciudadanos desde que se conociera la propuesta presentada por el nuevo presidente de la Mesa del Parlament.

"Entendemos que el Gobierno de España tiene que garantizar que el Parlament funcione con normalidad, sin pasar por encima de los informes de los letrados", considera la diputada de Cs en la Cámara catalana Lorena Roldán, que ha insistido en que "no es normal proponer a un candidato imputado por cinco delitos, huido de la justicia y que no tiene un proyecto para todos los catalanes ni reúne los requisitos necesarios para ser el presidente de todos los catalanes". "No podemos estar pendientes 7,5 millones de catalanes de las ocurrencias de Puigdemont. Y estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno español. Lo que queremos es que empiece la legislatura de una vez por todas, porque este Parlament lleva cerrado desde el mes de julio", zanjaba.

Pese a aplaudir la iniciativa de Rajoy de vetar como sea la investidura del ex president de la Generalitat, ya sea presencial o telemática, la relación de Cs con el PP ha vuelto a quedar en evidencia con el 'desplante' de Rajoy al no informarle de sus últimos movimientos en el abordaje de la crisis catalana, una deferencia que sí ha tenido con el dirigente socialista, con quien parece estar buscando alianzas para frenar el auge de la formación naranja.

Los PGE, paralizados

Si el Gobierno está trabajando para llegar a acuerdos con el PSOE en materia de financiación autonómica y política del agua, en el caso de Ciudadanos la fluidez brilla por su ausencia. Los resultados de las elecciones catalanas han sembrado de nerviosismo al PP que entiende el avance de Ciudadanos como una amenaza, además de no haber encajado bien que Rivera se niegue a ceder un escaño a los populares de Cataluña para que puedan formar grupo parlamentario propio y no caer en las limitaciones que supone formar parte del Grupo Mixto con la CUP.

Además, la inmovilidad del PP con respecto a la destitución de la senadora Pilar Barreiro que le exige Ciudadanos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 tampoco está ayudando a desbloquear la crisis por la que atraviesa la relación. Por otro lado, este miércoles Rajoy aseguraba en una entrevista en Onda Cero que su Gobierno logró el consenso entre PSOE y Cs para que apoyasen la aplicación del artículo 155 en Cataluña, una afirmación a la que Rivera respondió -durante un desayuno informativo, donde fue presentado por el ex ministro de Aznar Eduardo Serra- que él mismo pidió a Rajoy aplicarlo parcialmente a principios de septiembre, pero que el presidente se había negado a hacerlo antes del 1-O.

La 'guerra' entre ambas fuerzas es cada vez menos fría en un momento en el que la unión de los partidos constitucionalistas deben enfrentarse al desafío secesionista. A última hora de la tarde de ayer el Consejo de Estado respondía contra pronóstico al Ejecutivo. El órgano consultivo cree que no hay fundamentos para impugnar la candidatura de Puigdemont a modo de prevención, según adelantó 'La Ser'.