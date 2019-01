Ciudadanos dice que no gobernará con Vox en Madrid porque es "un partido antieuropeo"

Ciudadanos no quiere gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid. En medio de las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno para la Junta de Andalucía, el partido que dirige Albert Rivera también apuesta por desmarcarse de la formación liderada por Santiago Abascal de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo en la capital española. "No, no vamos a gobernar con partidos antieuropeos", ha zanjado este lunes el portavoz adjunto en la Asamblea, César Zafra.

Preguntado por las declaraciones del presidente regional Ángel Garrido, que se ha abierto a aceptar el respaldo de Vox si fuera necesario para gobernar Madrid, Zafra ha negado que desde Ciudadanos estén dispuestos a secundarle. "El PP unas veces es liberal, otras es conservador y otras 'medio pensionista'", ha ironizado.

Para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo"

"Nosotros en lo que estamos pensando en ganar la Comunidad de Madrid. Queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región mas próspera de Europa y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX", ha aclarado. "Creemos en un Madrid y una Europa conjunta. Creemos que Madrid tiene que ser una región propia, puntera", ha dicho.

Y ha aconsejado a Garrido que piense "en los meses que le quedan e intentar llevarlo de la mejor manera posible porque los madrileños quieren un Gobierno de Ciudadanos" porque "están cansados del proyecto cansino del PP". "Madrid no se merece eso y Madrid no se merece que vayan de la mano fuerzas que el único proyecto que tienen es más de lo mismo", ha criticado en referencia a la posibilidad de un hipotético apoyo al PP.

En la línea de Valls

En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido este miércoles en que su partido "sólo ha querido negociar con el PP" para gobernar Andalucía, ha recordado que podían haber invitado a otras fuerzas políticas "y no hemos querido" y ha acusado a los socialistas de estar "rabiosos" y dar "todo el protagonismo a Vox".

Arrimadas ha descartado que haya discrepancias con Manuel Valls, candidato independiente a la alcaldía de Barcelona al que apoya Ciudadanos, respecto a Vox, y ha asegurado que la posición de Valls es "totalmente compatible con lo que hacemos" ya que tampoco quiere acuerdos de gobierno con un partido antieuropeísta.