Ciudadanos pide el respaldo de PP y PSOE para evitar el apoyo de Vox

Los comicios celebrados este domingo 2 de diciembre han dejado un claro protagonista. Ni las encuestas ni los partidos pronosticaban que el partido de extrema derecha Vox lograse 12 escaños en el Parlamento andaluz. Ahora, tras los resultados que han dejado patente el batacazo del PSOE en su feudo y la posibilidad de que la derecha ocupe la Junta después de casi 40 años con la izquierda al frente, el futuro queda abierto. Una de las opciones es que Ciudadanos llegue a liderarla y este lunes han reiterado su petición: quieren que PP y PSOE les dejen gobernar.

La tercera fuerza es Ciudadanos, que ganó 12 actas en el parlamento en relación a las elecciones de 2015, quedándose con 21 escaños. La primera reacción de la formación liderada en la región por Juan Marín fue que su prioridad es hacerse con la presidencia de la Junta y que ni el PP ni el PSOE entorpezcan su objetivo. No descartan ninguna opción, pero tienen clara una cosa, quieren gobernar en solitario y lo quieren hacer sin ninguno de los dos grandes partidos. Eso sí, les insta a ser "responsables" como aseguran que fue la formación naranja en otras ocasiones.

El secretario general del partido liderado por Albert Rivera, José Manuel Villegas, ha afirma este lunes que el gobierno andaluz "lo va a liderar Ciudadanos mientras el bipartidismo se hunde". "El PSOE y el PP se han quedado en la mitad de lo que eran", ha añadido. De esta forma, les piden que "no bloqueen las posibilidades de un gobierno limpio y renovado, que sean responsables", ha dicho.

No obstante, y preguntado por una de las posibilidades en el panorama político andaluz, Villegas no ha querido descartar ninguna opción. El secretario general de la formación naranja ha querido insistir en que su preferencia es la más adecuada para Andalucía, no obstante, ha querido dejar en manos del bipartidismo que Vox no tenga "la llave de la situación".

También ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si se analiza la repercusión nacional de estas elecciones, Villegas ha afirmado que España ha dicho "¡basta!" a Sánchez. "Que no se esconda, ayer no estaba aquí, no salió a dar la cara", ha espetado. Para la formación naranja esta es "la derrota del 'sanchismo'". "Que convoque elecciones y que no alargue más esta agonía. En ellas, la ola de cambio se abrirá en todo el país", ha añadido.

No descarta "ningún escenario"

A día de hoy, Ciudadanos no puede "descartar ningún escenario", ha recalcado Villegas. Sin embargo, coincide con la formación liderada por Santiago Abascal en una cosa. Este domingo fue "un día histórico para Andalucía", ha aseverado. Se abre "una nueva etapa" y viene "definida por un concepto de cambio", ha dicho. "Habrá cambio y no estará el PSOE ni Susana Díaz. Solo puede liderarse desde el centro, desde la moderación", ha concluido.

El próximo miércoles se reúne la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y allí, aseguran, valorarán las fórmulas para alcanzar "el nuevo gobierno".