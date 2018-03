Ciudadanos: ¿Hacia el fin del efecto 'burbuja' en las encuestas?

Ciudadanos, el partido que lidera de Albert Rivera, vive un ascenso fulgurante en las encuestas. ¿A qué se debe el crecimiento de la formación naranja? ¿Cuáles son sus límites? Los sondeos previos a las elecciones de 2016 le concedieron un resultado por encima del que obtuvo después en las urnas. ¿Puede repetirse el efecto burbuja? La próxima cita electoral está aún demasiado lejos como para hacer pronósticos fiables. Pero los expertos creen que su crecimiento ahora es más sólido. En el partido trabajan para seguir comiendo terreno por ambos flancos. Aunque puede ser un camino sembrado de minas.

Una lectura superficial atribuye el crecimiento en todas las encuestas al efecto del 'caballo ganador', tras la victoria de Inés Arrimadas en los comicios catalanes del pasado 21 de diciembre. No en vano, consiguió ser la fuerza política más votada por delante incluso de los independentistas. La subida se lleva detectando desde meses atrás en diferentes nichos del electorado. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa ahora al partido naranja por delante de Podemos y diversos sondeos publicados en prensa le catapultan hasta la primera posición, por delante del PP y PSOE.

El triunfo en Cataluña "le ha dado una categoría de capacidad de Gobierno en el resto de España que hasta entonces parecía que no tenía, porque no gobernaba en ningún sitio", subraya José Pablo Ferrándiz, sociólogo e investigador principal de Metroscopia. Pero su crecimiento no puede atribuirse sólo a esta circunstancia, que sí ha servido de elemento "catalizador".

"El tema catalán ha favorecido mucho a Ciudadanos, pero también ha mejorado la imagen del Partido Popular", recuerda el director de Investigación y Análisis de Sigma Dos, José Miguel de Elías. Las tensiones internas de los socialistas y la posición de Podemos sobre Cataluña hacen "que el relato de Ciudadanos tenga consistencia en este momento y que se vea como un partido que puede optar al Gobierno", añade.

En las elecciones andaluzas previstas para marzo de 2019 "volveremos a ver si algo se cumple. Ciudadanos va a ir al alza seguro, pero veremos si supera al PP -como apunta el 'cis andaluz'-. Tiene gran capacidad de ascenso porque bebe de las dos orillas. Pero al terminar las campañas también es el partido que más sorpresas nos ha dado", resalta Narciso Michavila, presidente de GAD3.

Es cierto que Ciudadanos araña en gran medida votos al PP, aunque roba voto de centro al PSOE e incluso un pequeño porcentaje a Unidos Podemos. A pesar de estar en las antípodas ideológicas, recibe la parte del sufragio no tan ideológico pero sí con ansias de cambio que ahora no está conforme con la actuación morada. Si los de Pedro Sánchez siguen su escoramiento hacia la izquierda en una especie de competición con Iglesias, Rivera lo tendrá más fácil para seguir pescando en ese caladero.

"Ciudadanos siempre ha ejercido fuera de periodo electoral como partido refugio de electores descontentos con las opciones políticas que habían votado", recuerda Ferrándiz. A diferencia de las generales de 2016, el miedo del votante conservador a que Podemos llegase a La Moncloa parece estar siendo neutralizado. "Esto facilita mucho el paso de votantes populares a Ciudadanos", insiste. En definitiva, quien quiera votar al PP no lo hará para que no gane Podemos, sino porque cree que es lo mejor.

La calle y el temido efecto soufflé

Aunque la carrera hacia las urnas no está exenta de riesgos que pueden dar al traste con el éxito. "El marco catalán les ha dado mucha fuerza, pero en los debates que se están planteando ahora mismo ya no lo tienen tan fácil", resalta Michavila. "El que tenga una estimación de voto alta en este momento significa que es una fuerza con posibilidades. Pero determinadas circunstancias pueden hacer que se mantenga o que no", apunta De Elías. Es decir, que Rivera debe cuidar muy bien su liderazgo y no puede permitirse ningún patinazo. Habrá de estar muy atento a las tendencias tan volubles y al agitado clima de opinión que cambia de un día para otro. También al desenlace final de la cuestión catalana, que no tiene visos de resolverse pronto.

En cualquier caso, fuentes del partido aseguran que sus datos internos indican que aquellos que se han pasado ya a sus filas "están cómodos y no hacen viaje de vuelta". Y destacan el ritmo con el que crecen las afiliaciones. Niegan también que la ola de reivindicaciones en la calle les pueda penalizar. "Si el debate es la Educación, seguiremos un discurso igualitario. Si es de pensiones, defenderemos como hemos hecho en el Pacto de Toledo la lucha contra la precariedad y el fomento de la conciliación. Tenemos logros y banderas que defender en cada caso. Y lo estamos haciendo con éxito, porque no retrocedemos", destacan.

Con los datos del CIS en la mano, se hace evidente que Cs ha conseguido penetrar en el núcleo duro del electorado popular. Tras las elecciones del 26-J, el PP retenía la confianza del 35,5% de los mayores de 65, despuntando hasta el 36,9% hace poco más de un año. Pero desde entonces, los populares van cuesta abajo -caen casi 5 puntos-, mientras que Rivera crece 10 tantos en un año. Todas las alarmas han saltado en Génova con el triunfo de las protestas de los pensionistas en las calles.

La brecha territorial

Los partidos trabajan ya con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2019. "Con los datos que tenemos hoy parecería que el incremento de Ciudadanos es transversal y que va a suceder en muchas regiones y municipios importantes. Y creemos que, indudablemente, eso le va a catapultar", resume Ferrándiz. "Que haya un efecto soufflé es una posibilidad, pero a día de hoy no lo podemos saber. Lo sabremos en seis u ocho meses", añade De Elías.

El gran handicap que le reprochan a Rivera es la falta de implantación territorial de su partido frente a las formaciones tradicionales. Por eso su equipo, además de preparar un plan contra la despoblación del mundo rural, ha incrementado en los últimos meses tanto la agenda local del presidente como la del secretario general y la del de Organización, José Manuel Villegas y Fran Hervías, respectivamente. El objetivo es ir tomando el pulso de primera mano a los diferentes territorios donde no cuentan con rostros muy identificables.

Ello no impide, sin embargo, que la gente mencione al partido de Rivera como opción política favorita si se celebrasen elecciones mañana. Algo similar a lo ocurrido con Emmanuel Macron en Francia. "Parecería que la gente no está buscando ahora mismo caras reconocibles -si lo hacen ya tienen a Rivera y a Arrimadas- y no parece importarle tanto los candidatos", resalta el responsable de Metroscopia, para quien el proyecto que pueden ofrecer prima sobre los cabezas de cartel.

De hecho, entre el electorado socialista son más los votantes que señalan a Ciudadanos como un partido con un proyecto para España que a su propia formación. Precisamente, el partido naranja ha abierto una negociación parlamentaria con los de Iglesias para intentar que el PSOE se avenga a cambiar la actual Ley Electoral sin tener que tocar la Constitución. Todo con el fin de lograr una mayor proporcionalidad del sistema antes de los próximos comicios. Los socialistas se resisten.

La sucesión de Rajoy

Para entonces deberá haberse despejado ya una de las grandes incógnitas que pueden hacer cambiar la relación de fuerzas entre los dos partidos, que mantienen una guerra abierta desde el 21-D. Tanto la marca PP como la marca Mariano Rajoy acusan un importante desgaste a nivel interno y externo. Antes de las elecciones de 2016, los votantes populares respaldaban de forma mayoritaria la labor política del jefe del Ejecutivo. Ahora todo ha cambiado. "Son más los votantes del PP que evalúan mejor a Ciudadanos y a Rivera que a su propia marca o a su propio líder", resume el investigador de Metroscopia.

A Michavila la pregunta sobre la sucesión de Rajoy le retrotrae a 2011, con la quiniela sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión, un recambio podría frenar el desgaste del PP y el auge de Cs de forma muy efímera. Así que, si Rajoy finalmente decide echarse a un lado, deberá hacerlo 'in extremis'. ¿Qué perfil debería tener su delfín? "Tendría que ser más joven. Que sea hombre o mujer no es determinante", concluye.

Ferrándiz abunda en el asunto. "Debería ser alguien que apareciera como opción rupturista" con el legado del presidente, advierte. Aunque se muestra onsciente de la dificultad que ello entraña y de la posibilidad de que la organización salte por los aires. En cualquier caso, no vale el 'dedazo' "mirando a Galicia", es decir, al presidente Alberto Núñez Feijoo. Aunque antes de que eso pase, deberán resolverse otros muchos interrogantes que ayudarán a arrojar luz sobre la pugna por la hegemonía del centro-derecha español abierta por Ciudadanos.