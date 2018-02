Ciudadanos utiliza el cuponazo vasco y el "plan Ibarretxe II" para sacudir al PP

En el contexto de la mayor crisis territorial provocada por los independentistas catalanes, Ciudadanos ha decidido intensificar sus ataques al PNV por llevar al Parlamento Vasco una propuesta para incluir el "derecho a decidir" (derecho de autodeterminación) en el nuevo Estatuto de Euskadi.

La cúpula de la formación dirigida por Albert Rivera considera que el partido de Andoni Ortuzar se "beneficia" de la "estrecha relación" que mantiene con el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que ya son varias las ocasiones en las que algunos de los dirigentes de Cs han instado al Ejecutivo a no ser "nostálgicos" del "pasteleo" mantenido años atrás con el nacionalismo.

"Se rechaza de manera expresa y rotunda el derecho de autodeterminación", ha garantizado Sáenz de Santamaría

La última, a primera hora de este miércoles, después de que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, preguntase a la vicepresidenta del Gobierno qué opinión le merece "el desafío a la democracia planteado por el PNV con su nueva propuesta de un referéndum para la independencia del País Vasco". De manera rotunda, Sáenz de Santamaría ha respondido que la posición del Gobierno coincide con las manifestaciones que el PP vasco está defendiendo estos días en el parlamento autonómico.

El 'cuponazo'

"Se rechaza de manera expresa y rotunda el derecho de autodeterminación", ha garantizado la vicepresidenta para añadir a continuación que "entiende que Ciudadanos no les puede apoyar en la Cámara vasca porque no tienen representación". Girauta se ha defendido de la 'pulla' asegurando que la "casa de la soberanía nacional" es el Congreso y no el Parlamento Vasco.

Además, ha acusado al Gobierno de "regalar un cuponazo injusto" al PNV a cambio de recibir apoyo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, un apoyo que no llega por la aplicación del Artículo 155 en Cataluña. "Así es como el PNV contribuye a la estabilidad", ha ironizado Girauta. Y ha añadido que la "fiesta" del cuponazo "la pagamos todos" y que mantienen una "enorme liberalidad" con el PNV.

En su última réplica al portavoz de Cs, Santamaría le recordó que fueron PP y PSOE los partidos que rechazaron el plan Ibarretxe y quiso tender puentes manifestando que "la defensa de la unidad de España se hace, precisamente uniéndonos. España es mucho más que Ciudadanos y más que el PP".