Ciudadanos pide que comparezca Iglesias para explicar los pagos de Bolivia a Podemos

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, anunció hoy que su grupo parlamentario ha registrado una petición de comparecencia en la Cámara baja del nuevo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para que dé explicaciones sobre la presunta financiación de Podemos y fundaciones afines a este partido –refiriéndose a Neurona- desde Bolivia.

“Creo que son acusaciones muy graves. El señor Iglesias tiene un puesto muy relevante en el Gobierno para que dé explicaciones ante todos los españoles de estas supuestas financiaciones”, subrayó en rueda de prensa.

La consultora mexicana estrechamente ligada a Podemos, la empresa Neurona Consulting, cobró a través del Banco Central de Bolivia 1,3 millones entre 2017 y 2018 por realizar unos vídeos de corta duración para el Ejecutivo de Evo Morales, tal y como publicó ayer 'El Mundo'.

La compañía recibió dicha cantidad de dinero por realizar, según relata el rotativo, 169 pequeños vídeos, de entre 30 segundos y dos minutos de duración. Además, también realizó archivos GIF y postales para ensalzar los logros del Ejecutivo bajo la presidencia de Evo Morales. La consultora cobró dicho dinero en diciembre de 2018 y tres meses después llegó a España para trabajar en las campañas del partido de Pablo Iglesias.

Golpe a la "credibilidad" de la Fiscalía

La previsible presidenta de Ciudadanos valoró los primeros movimientos del Gobierno "sanchista" que, en su opinión, no podía empezar peor con la elección de Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado. "No hay peor golpe para la credibilidad de la Fiscalía, no hay peor golpe para los profesionales de la Fiscalía", señaló sobre una institución con la que el Ejecutivo "no va a tener ningún reparo en lo que le venga en gana".

Arrimadas lamentó que hace dos años, tanto el PSOE como el PP, se negasen a tramitar una propuesta naranja para despolitizar el nombramiento de la persona que dirige la Fiscalía."Si ambos partidos hubieran aprobado lo de Ciudadanos nos hubiéramos evitado el bochorno", subrayó antes de hacer hincapié en que los españoles tienen "al peor sanchismo posible" al ver cómo se salta "lo que quiera" y trata con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado catalán y máximo representante del Ejecutivo autonómico catalán.

"Impuestos desorbitados"

"Sólo habla con separatistas inhabilitados y condenados por desobediencia, nunca con constitucionalistas", se quejó la actual 'número uno' de Ciudadanos, quien mostró su confianza en que el PSOE "no llegue a tanto" de alinearse con los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín cuando se vote el suplicatorio de ambos en la Eurocámara.

Sobre el alza de las pensiones y el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que España renegociará con Bruselas los presupuestos, la dirigente de Cs auguró unos "impuestos desorbitados" en base a "muchas promesas" cuando debería primar que "todas las medidas sean sensatas" pues, a su juicio, "hay que huir de las políticas sanchistas".