Ciudadanos apoyará un candidato alternativo del PP para sustituir a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. El líder de la formación naranja ha recalcado que llevaban esperando la dimisión desde "hace más de un mes", pero ha insistido en que el motivo debería haber sido su vinculación a "una trama de corrupción universitaria" en la que Cifuentes sería "la mayor beneficiaria".

Además, tanto Rivera como el líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, han emplazado a PSOE y Podemos a ganar al PP en las elecciones de mayo de 2019. "Parece que el PSOE no tiene esperanza de ganar al PP, yo sí. No hay que intentar ganar en los despachos lo que no se gana en las urnas", ha dicho el presidente de Cs.

También ha asegurado que está convencido de que las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía sobre el máster de la URJC llevarán a un juicio. Sobre el vídeo publicado por OKdiario, Rivera ha señalado que "se comenta solo". "No voy a entrar en temas personales que desconocía, no voy a hacer valoraciones políticas de situaciones personales que ha tenido, solo ella puede dar explicaciones, no creo que pueda estar orgullosa de ello".

"La moción decae"

El líder naranja además ha acusado a Mariano Rajoy del "bochorno" que ha padecido la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. "Hoy ha tenido que reconocer que estaba obligada a dimitir. Si lo estaba, ¿por qué ha hecho pasar 33 días de bochorno a los españoles?", ha cuestionado. Para Cs, los populares "están en descomposición" y han entrado en un "bochornoso juego sucio entre ellos, con batallas, querellas y vídeos filtrados".

Sin embargo, apoyará un Gobierno del PP hasta los próximos comicios, pues, según ha dicho, su partido se ve capaz de ofrecer "un proyecto alternativo y sensato" y, dada la salida de Cifuentes, Rivera considera que "la moción de censura decae". De esta forma, las pretensiones de PSOE y Podemos de formar un cordón sanitario alrededor del PP se esfuman. Por su parte, Aguado ha sentenciado que: "La dimisión llega tarde, pero permite poner fin a una de las etapas más oscuras en la Comunidad de Madrid".