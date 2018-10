Ciudadanos arremete contra Vox por los ataques de Abascal a Manuel Valls

Rifirrafe entre Ciudadanos y Vox en las redes. El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, ha dicho que no permitirán ataques a Manuel Valls. El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió al candidato al alcaldía de Barcelona que se fuera a "Martinica", porque "no tienes ni idea de lo que pasa en España".

"No vamos a permitir estos ataques a Manuel Valls, un defensor de la Constitución, la libertad la unión y Europa que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos", ha escrito Villegas en Twitter. "Vosotros podéis quedaros con Le Pen".

No vamos a permitir estos ataques a @manuelvalls, un defensor de la Constitución, la libertad, la unión y Europa que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos. Vosotros podéis quedaros con Le Pen. https://t.co/EtnKtv2bKZ — José Manuel Villegas (@CiudadanoVille) 29 de octubre de 2018

La formación de Albert Rivera ha marcado distancias con Vox en los últimos días. Ciudadanos recuerda que es un partido europeísta, no como Abascal "que se hace fotos con Le Pen". Vox -con Abascal a la cabeza- ha anunciado que participará en el acto de España Ciudadana el próximo domingo en Alsasua.

Abascal reaccionó contra Valls por una supuestas declaraciones del ex primer ministro francés en las que pedía aislar a Vox. "Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo", dijo Abascal en las redes.

Rivera se ha preguntado en rueda de prensa si Vox estará cómodo en un acto con Fernando Savater y banderas europeas. "Quién tiene alergia a Europa, seguramente se va a incomodar porque es un acto español y europeo", ha dicho el líder naranja sin mencionar a Vox sobre Alsasua.