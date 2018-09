Ciudadanos acusa a Sánchez de entregar al separatismo la convocatoria de elecciones

Ciudadanos ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dejar las elecciones en manos "de los acuerdos con los separatistas". El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, ha respondido así a las palabras de Sánchez en Nueva York, donde dijo que si los partidos separatistas priorizan el conflicto España iría a las urnas. Villegas ha acusado a Sánchez de prolongar la "agonía" y el "fraude" poniendo en manos del independentismo la convocatoria de las elecciones.

"(Sánchez) no puede dejar las elecciones en manos de los acuerdos con los separatistas", ha dicho Villegas.

El número dos de Ciudadanos ha abierto la primera convención de la plataforma España Ciudadana, que el partido celebra este viernes y sábado en Sevilla. El presidente del partido Albert Rivera, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, o su portavoz en Andalucía, Juan Marín, están participando en el evento. Rivera clausurará el encuentro el sábado en un mitin en la plaza de España de la capital andaluza.

Villegas ha acusado a Sánchez de ser un presidente "fraude" y le acusado de intentar "amordazar" a la prensa porque informan de lo que no le gusta. "Sánchez es un fraude que quiere amordazar a la oposición y a los medios que le dicen las verdades”, ha dicho. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que "la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo". Calvo aseguró que la UE tendrá que empezar a revisar de forma conjunta la legislación sobre este asunto

“No estamos dispuestos a resignarnos al bipartidismo, a la España de la corrupción del PP y el PSOE, a este Gobierno que engaña a los españoles”, ha añadido Villegas. El secretario general naranja ha recordado que han dimitido dos ministros en apenas 100 días de mandato y que hay otros dos en la picota: los titulares de Ciencia y Justicia, Pedro Duque y Dolores Delgado".