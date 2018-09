Ciudadanos pedirá tumbar la "triquiñuela" de Sánchez para sacar los Presupuestos

Ciudadanos está decidido a dar la batalla para evitar que el Gobierno cambie por la vía urgente la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del que gozan los populares en el Senado. Albert Rivera ha anunciado en rueda de prensa que su grupo ha pedido a la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso que no admita la enmienda registrada a última hora de este martes por el Grupo Socialista al proyecto de ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El líder de Ciudadanos acusa a Pedro Sánchez de intentar modificar la norma "por la puerta de atrás", al incluir una enmienda en una ley que regula otra materia con tal de conseguir sus propósitos. De hecho, ha asegurado que el presidente del Gobierno no tiene "escrúpulos" al aprovechar una causa "tan sensible, tan transversal e importante" como es la violencia machista.

Según un informe jurídico urgente encargado por la formación naranja, hay hasta en catorce sentencias del Tribunal Constitucional que cuestionan precisamente la legalidad de introducir enmiendas en una ley que no tengan relación con el objeto de la norma. Por eso, Rivera ha tachado la maniobra de Moncloa como un "fraude de ley y un escándalo" y ha animado una vez más al presidente a convocar elecciones si no le gusta lo que escogieron los españoles en el Senado y en el Congreso.

Está previsto que los diputados de Cs pidan amparo ante lo que consideran un atropello de sus derechos fundamentales como parlamentarios, al no poder introducir enmiendas. Aunque no ha concretado si tienen previsto acudir al Tribunal Constitucional como ya ha anunciado que hará el PP en caso de que la primera estrategia no dé resultados.