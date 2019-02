El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidato a las primarias del partido para liderar la lista de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no ha vetado al PSOE de cara a formar Gobierno en Madrid después de las elecciones del 26 de mayo. Eso sí, su prioridad es que los 'naranjas' logren mayoría absoluta. "No me gusta la expresión de cordón sanitario", ha reconocido en un desayuno informativo organizado por Vanity Fair este jueves.

Tras ser preguntado por el "cordón sanitario"a los socialistas de cara a las generales anunciado por el líder de la formación naranja Albert Rivera el pasado lunes, Aguado ha señalado que es el PSOE "el que pone cordones sanitarios" al "pactar con Quim Torra; pasearse con él por Moncloa y no hablar con Rivera". "Sánchez ha bloqueado España durante nueve meses", ha afeado.

"Ojala tuviéramos un PSOE en España como el de hace 15 o 20 años. Si quiere romper nuestro país, que no cuente con nuestro voto", ha afirmado. Sin embargo, de cara a los comicios madrileños la prioridad de Aguado es logar obtener mayoría absoluta y, en caso de necesitar apoyos, su veto para formar gobierno se circunscribiría "a los extremos".

El "lastre" de los extremos

"Quiero ser presidente de todos los madrileños, después de las elecciones estoy dispuesto a hablar con todos los partidos políticos que obtengan representación, pero otra cosa es formar gobiernos y los extremos van a lastrar un gobierno de centro", ha afirmado. "Hay que huir de ellos y de los que presentan soluciones de chamán", ha afirmado.

Según el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, para gobernar hacen falta partidos que miren al centro. "Estamos en precampaña y solo pienso en ganar. Si conseguimos mayoría no habrá pactos", ha insistido. Y ha asegurado que le preocupa que "el PP mire de reojo a VOX y que el PSOE lo haga con Podemos": "Mientras más se alejan del centro más imposibilitan los pactos".

Aguado ha recriminado el fichaje como 'número dos' del alcalde del Alcorcón por parte de la popular Isabel Ayuso. "Apuesta por la derecha conservadora y se aleja del centro liberal, que es donde se pueden hacer reformas", ha dicho.

Nuevos fichajes

Por otro lado, ha defendido los últimos fichajes de su partido en Castilla y León, Baleares y Valencia. "Hay que atraer talento y la mejor manera es que haya independientes. En Castilla y León habrá primarias y esto es un síntoma de salud dentro de Ciudadanos", ha asegurado.

Sobre el bloqueo de PP y PSOE en la Asamblea de Madrid para que comparezcan Pablo Casado y Carmen Montón para hablar de sus másteres, Aguado ha advertido que "si alguien quiere reformar las universidades no puede contar con PP y PSOE" porque todo será "endogamia y privilegios para los políticos".

En cuanto a Cifuentes, que sí está llamada a comparecer, ha señalado que hay que analizar lo sucedido a nivel político y que no pretenden hacer justicia. "Respeto a la justicia y serán los jueces los que decidan si hay delito o no", ha zanjado.